Manavgat’ta yapımı tamamlanan ikinci Kadınlar Kahvesi ile Bahçelievler Mahalle Muhtarlığı binasının açılışı düzenlenen törenle gerçekleşti.

Antalya’nın Manavgat ilçe Belediyesi’nce Bahçelievler Mahallesi Şehit Harun Reşit Yarar Parkı içinde yapımı tamamlanan ikinci Kadınlar Kahvesi ve Bahçelievler Mahalle Muhtarlığı törenle açıldı. Törende konuşan Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara, kadınlara verdikleri önemi vurgulayarak, “Manavgat, Manavgat olacaksa kadınlarımızın omuzları üzerinde olacaktır. Bu yüzden ısrarla kadınlar diyoruz. Bizim kadınlarımız, daha aydın, daha eğitimli, daha güzel günleri sağlayacaktır” diye konuştu.

“Muhtar evi olmayan mahallemiz kalmayacak”

Başkan Kara, aynı zamanda mahallelerin yönetiminde önemli rol oynayan muhtarları desteklemeye devam edeceklerini de belirterek, “’Başkanım, o ilk açtığın muhtar evi camdan oldu’ dediler. Şeffaf olacağız demiştik seçim sürecinde, o yüzden muhtarlarımızın muhtar evleri şeffaf, içi dışı bir. Onlar, size en yakın olan çalışma arkadaşlarımız. Muhtar evi olmayan mahallemiz kalmayacak” ifadelerini kullandı.

Kadınlar üretecek

Başkan Niyazi Nefi Kara, kadınlar kahvesi projesinin ilerleyen süreçte aynı zamanda bir eğitim merkezi olacağını söyleyerek şöyle devam etti:

“Buralarda yakında kitaplarımız, atölyelerimiz oluşacak. Kadınlarımız aynı zamanda üretecekler. Etüt merkezindeki hocalarımız da dikiş makinelerini istediler. Artık Manavgat’ta düğme dikmesini bilmeyen çocuğumuz kalmayacak.”

“Yeni eğitim alanları ve projeler yolda”

İlçede yeni eğitim projelerinin de yakın zamanda hayata geçeceğini belirten Başkan Kara, “Yarın da inşallah eski beldemiz, yeni mahallemiz Ilıca’ya bir kreş temeli atacağız. Çocuklarımızı sağlıklı, temiz bir ortamda, eğitimli hocalarımızla yetiştirmeye devam edeceğiz. Kreşlerimizi açmaya devam edeceğiz. Önümüzdeki günlerde köy evi projelerimize de başlayacağız. Yeni yılın ilk günlerinde 2 tane daha halk lokantamızın açılışını yapacağız” dedi.

Törene; CHP Manavgat İlçe Başkanı Oykun Başar, belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri, muhtarlar, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, oda başkanları ile vatandaşlar katıldı.