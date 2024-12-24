Antalya’nın Manavgat ilçesinde bisiklet yolunda seyir halindeki elektrikli bisikletin devrilmesi sonucu meydana gelen kazada sürücüsü yaralandı.
Kaza, Sorgun Mahallesi Titreyengöl Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bisiklet yolunda seyir halindeki Melike Şengül’ün kullandığı elektrikli bisiklet, yağmur sularının getirdiği çamurun kayganlaştırdığı yolda devrildi.
Kazada yaralanan elektrikli bisiklet sürücüsü 112 Sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: iha