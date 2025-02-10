Manavgat Belediyesi’nin katkılarıyla düzenlenen, "Depremzede Çocukların Resimlerdeki Dünyası" isimli resim sergisi ve Saide Çetinel Mersin’in kaleme aldığı "04.17" kitabının tanıtımı etkinliği, 8 Şubat Cumartesi ve 9 Şubat Pazar günleri Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi.

Recep Ak ve Nazan Er’in katkılarıyla hazırlanan sergi, 6 Şubat 2023 tarihinde yaşanan büyük depremler sonrası hayatını kaybeden yurttaşlarımızı anmak ve depremzedelerin yaşadığı zorlukları hatırlatmak amacıyla düzenlendi. Her biri, depremzede çocukların yüreklerinden bir parça taşıyan eserler, bu sergide bir araya geldi. Bu eserler, çocukların gözünden depremi ve sonrasındaki süreci yansıtıyor.

Serginin açılışı 8 Şubat Cumartesi günü saat 14.00’te yapıldı. Manavgat Belediye Başkanı Dr. Niyazi Nefi Kara da sergiyi ziyaret ederek, serginin düzenlenmesine katkıda bulunan tüm sanatçılara ve emeği geçenlere teşekkür etti. Manavgat Belediye Başkanı Dr. Niyazi Nefi Kara, sanatçıların ve yazarların katkılarının, toplumun travma sonrası iyileşme sürecinde nasıl önemli bir rol oynadığını dile getirdi. Başkan Kara, "Bu tür etkinlikler, toplumun ruhsal iyileşme sürecine büyük katkı sağlıyor. Depremin etkilerini sadece fiziksel değil, duygusal ve psikolojik anlamda da derinden hissettik. Burada sergilenen eserler, toplumun ortak hafızasıdır. Bu sergi, hem çocuklarımızın sesini duyurmak hem de toplumu deprem sonrası daha duyarlı hale getirmek adına çok kıymetli" ifadelerini kullandı.