Manavgat Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, trafik kazalarının önüne geçilebilmesi amacıyla ilçenin değişik noktalarında yapmış oldukları denetimleri aralıksız sürdürüyor. Antalya Caddesi’nde gerçekleştirilen motosiklet denetimlerinde sürücü belgesi, kask, muayene ve sigortası bulunmayan 26 motosiklet sürücüsüne para cezası uygulandı.

Manavgat Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, trafik kazalarının önüne geçilebilmesi amacıyla ilçenin değişik noktalarında yapmış oldukları denetimleri aralıksız sürdürüyor. Antalya Caddesi’nde gerçekleştirilen motosiklet denetimlerinde sürücü belgesi, kask, muayene ve sigortası bulunmayan 26 motosiklet sürücüsüne para cezası uygulandı.

Manavgat Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, Manavgat’ın değişik noktalarında yapmış oldukları şok uygulama ve denetimleri aralıksız sürdürüyor. Trafik kazalarının önüne geçilebilmesi, azamiye indirilebilmesi, meydana gelebilecek kazalarda ölüm ve yaralanmaların önüne geçilebilmesi amacıyla gerçekleştirilen motosikletlere yönelik uygulamalarda birçok sürücünün sünücü belgesinin olmadığı, kasksız motosiklet kullandığı, motosikletlerin sigorta ve muayenesinin olmadığı belirlendi.

Yaklaşık 2 saat süren uygulamada 300’e yakın motosiklet denetlenirken, eksiği bulunan 26 motosiklet sürücüsüne para cezası uygulandı.