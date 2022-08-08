Antalya’da Manavgat Irmağı kıyısında, bir çiftçinin hem su motoru hem de tarladaki ürünü çalındı.

Antalya’da Manavgat Irmağı kıyısında, bir çiftçinin hem su motoru hem de tarladaki ürünü çalındı.

Örnek Mahallesi Yarbaşı mevkiinde bir tekne imalathanesinin yakınlarında ırmak kenarında bulunan Mevlüt Çağlak isimli çiftçinin tarlasını sulamada kullandığı su motoru kimliği belirsiz kişiler tarafından çalındı. Su motorunu çalan şahısların, yakında ekili vaziyette bulunan biberlerin bir bölümünü de toplayıp götürdükleri belirlendi.

"Su motorunu götürmüşler"

Dün akşam saatlerine kadar tarla suladığını belirten Mevlüt Çağlak “Sabah geldiğimizde eşim biber toplamak için su motorunun yakınında bulunan yere geldik. Kısa süre sonra eşim geriye yanıma gelerek biberlerin bir kısmının toplanıp götürüldüğünü, toplanırken de bazılarının dallarının kırıldığını söyledi. Biberleri bakmak için geldiğimde su motorunun da yerinde olmadığını, borularının sökülüp motorun götürüldüğünü gördüm. Hemen polisi arayıp durumu bildirdim” dedi.

Mevlüt Çağlak’ın ihbarı üzerine olay yerine gelen polisler, gerekli bilgileri aldıktan sonra bölgede güvenlik kamerası araştırması yapmak üzere olay yerinden ayrıldı.