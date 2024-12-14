Antalya’da Manavgat S Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumunda gerçekleştirilen yangın tatbikatı gerçeğini aratmadı. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne gelen ihbar üzerine harekete geçen 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri kısa sürede cezaevine ulaşarak tatbikatı gerçekleştirdi.

Manavgat S Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumunda barındırılan hükümlü ve tutukluların yangın durumunda nasıl davranmaları ve ne yapmaları gerektiği konusunda bilgilendirilmeleri amacıyla yangın tatbikatı düzenlendi. Ilıca Mahallesinde bulunan cezaevi yerleşkesinde yapılan ve gerçeğini aratmayan tatbikatta, cezaevi yönetimi senaryo gereği 112 Acil Sağlık ekipleri, polis ve itfaiye ekiplerini arayarak, acil durum ihbarında bulundu.

Cezaevinde yangın anonsunun ardından alarma geçen ekipler kısa sürede cezaevine intikal etti. Cezaevinde oluşabilecek acil durumlara karşı hazırlıklı olunması ve kurum personelinin koordinasyon yeteneklerinin arttırılması amacıyla düzenlenen tatbikatın sona ermesinin ardından ekipler cezaevinden ayrıldı.

Tatbikatın başarıyla tamamlandığını belirten cezaevi yetkilileri; bu tür tatbikatların periyodik olarak yapılacağını ve cezaevi güvenliğiyle ilgili standartların sürekli iyileştirileceğini dile getirdi.