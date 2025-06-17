Antalya’nın Manavgat ilçesinde Sorgun Çamlığı’nda çıkan yangın, yoldan geçen vatandaşların ihbarı ve ekiplerin hızlı müdahalesi sayesinde büyümeden söndürüldü. Yangında çam ağaçları zarar görmezken, yaklaşık 50 metrekarelik çalılık alan yandı.

Yangın, Sorgun Mahallesi Titreyengöl Caddesi üzerinde bulunan ormanlık alanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, araçlarıyla seyir halindeki iki genç, Sorgun Ormanı’nda çalılık alandan duman yükseldiğini fark ederek yangına müdahale etti ve durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine kısa sürede olay yerine Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat Birimi, Manavgat Orman İşletme Müdürlüğü’ne ait arazöz ile Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Merkez Jandarma Karakolu ekipleri sevk edildi. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle yangın büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangında çam ağaçlarının zarar görmediği, yaklaşık 50 metrekarelik çalılık alanın ise yandığı belirtildi. Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı.