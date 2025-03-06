Manavgat Belediyesi, kentin en eski ve işlek caddeleri arasında yer alan Fevzipaşa ve Atatürk caddelerinde büyük çaplı yenileme çalışması başlattı. Vatandaşların talepleri doğrultusunda hayata geçirilen proje ile caddelerin altyapı ve üstyapısı modernize edilerek, daha güvenli, konforlu ve estetik bir hale getirilecek.

Manavgat Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarda ilk olarak mevcut asfalt ve kaldırım düzenlemeleri kaldırılarak, altyapı güçlendirme çalışmaları gerçekleştirilecek. Ardından yenilenen ve genişletilen yol kaplamaları ve modern aydınlatmalarla bölgeye yeni bir görünüm kazandırılacak. Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte Fevzipaşa ve Atatürk caddeleri yayalar ve sürücüler için daha güvenli ve trafik akışının daha düzenli olduğu bir hale gelecek.

"Kentimizin dokusuna uygun modernleşme"

Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara, projeye ilişkin yaptığı açıklamada Fevzipaşa ve Atatürk caddelerinin Manavgat’ın ticari ve sosyal hayatında önemli bir yere sahip olduğunu belirterek, "Belediye olarak kentimizin gelişimini sürdürülebilir şekilde sağlamayı en büyük önceliklerimizden biri olarak görüyoruz. Fevzipaşa ve Atatürk caddeleri, Manavgat’ın en eski ve en yoğun kullanılan caddeleri arasında yer alıyor. Ancak zaman içinde oluşan yıpranmalar, yetersiz kalan altyapı ve trafik yoğunluğu bu bölgelerde bir yenileme ihtiyacını doğurdu. Vatandaşlarımızın taleplerini göz önünde bulundurarak, bu iki önemli caddemizi modern, estetik ve güvenli hale getirmek için çalışmalarımıza başladık. Projemiz tamamlandığında hem yayalar hem de sürücüler açısından çok daha konforlu ve düzenli bir ulaşım imkanı sunularak, bölgedeki esnafımıza katkı sağlanacak. Vatandaşlarımızın desteği ve anlayışıyla birlikte kentimize yakışır bir yenileme çalışmasını hayata geçiriyoruz. Tamamlandığında hepimizin gurur duyacağı modern bir şehir dokusuna kavuşacağız" dedi.