Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı üzerine 833 personel, 487 araç ve iş makinesi, 199 motopomp ile teyakkuza geçen Antalya Büyükşehir Belediyesi, Manavgat ilçesinde 112 Acil Çağrı Merkezi’ne gelen 5 kurtarma, 2 yangın ve 51 su baskını ihbarına müdahale etti.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün turuncu kod uyarısı verdiği Antalya’da öğleden sonra etkisini arttıran yağış, Manavgat’ta hayatı olumsuz etkiledi. Manavgat ilçesinde olumsuz hava şartları nedeniyle 112 Acil Çağrı Merkezi’ne gelen ihbarlara Antalya Büyükşehir Belediyesi ekipleri müdahale etti.

Manavgat ilçesinde olumsuz hava şartları nedeniyle akşam saatlerinden itibaren ev ve işyerlerinde su baskınları yaşandı. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne gelen 5 kurtarma, 2 yangın ve 51 su baskını ihbarının tamamına Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri müdahale etti. Dolbazlar ve Bucakşıhlar mahallerinde yağıştan zarar gören yollar için Antalya Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı ile Sağlık İşleri Daire Başkanlığı’na bağlı iş makineleri yönlendirildi. Antalya Büyükşehir Belediyesi ve ASAT ekipleri gelen ihbarlara anında müdahale derek ihbar yapılan bölgelere iş makineleri sevk edildi.