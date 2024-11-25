24 Kasım Öğretmenler Günü etkinlikleri çerçevesinde, Manavgat Belediyesi Türk Halk Müziği Topluluğu tarafından konser verildi. Konserde, Türk Halk Müziği’nin en güzel örnekleri seslendirildi.

Manavgat Belediyesi Türk Halk Müziği Topluluğu, Atatürk Kültür Merkezi’nde Türk eğitim sisteminin kurucusu ve Başöğretmeni Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün eğitim alanındaki katkılarını onurlandırmak amacıyla “Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk” konserini düzenledi. Konser, Türk halk müziği tutkunları ve öğretmenlerin yoğun ilgisini gördü. Manavgat Belediye Başkanı Dr. Niyazi Nefi Kara’da konsere katılanlar arasındaydı. Konseri, Manavgat Belediyesi Türk Halk Müziği Topluluğu’nun şefi Onur Gök yönetti. Gök’ün yönetiminde sahneye çıkan topluluk, birbirinden değerli halk müziği eserlerini seslendirdi. Konserde, Türk halk müziği repertuarının en güzel örnekleri seslendirildi.

“Öğretmenlerimiz Türkiye’nin aydınlık yüzüdür”

Manavgat Belediye Başkanı Dr. Niyazi Nefi Kara, konsere katılarak öğretmenlerin ve Türk halk müziği severlerin yanında oldu. Konserin ardından kısa bir konuşma yapan Başkan Kara, 24 Kasım Öğretmenler Günü’nün önemine değindi. Başkan Kara, “Öğretmenler, geleceği şekillendiren, çağdaş, bilimsel ve aydınlık Türkiye’nin mimarlarıdır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün gösterdiği hedef doğrultusunda, eğitimde ve öğretimde bizlere örnek olan öğretmenlerimize şükranlarımı sunuyorum” şeklinde konuştu. Başkan Kara, Manavgat Belediyesi olarak öğretmenlerin destekçisi olmaya devam edeceklerinin belirtti. Eğitimcilerin yanı sıra çok sayıda Manavgatlı vatandaşın katılım gösterdiği konser, izleyicilere unutulmaz bir gece yaşattı. Gecenin sonunda, Manavgat Belediye Başkanı Dr. Niyazi Nefi Kara, koro şefi Onur Gök’e çiçek takdiminde bulundu.