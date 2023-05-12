Manavgat Belediyesi Side Kreş ve Gündüzbakımevi öğrencileri, 14 Mayıs Anneler Günü nedeniyle “90’larda Annem ve Ben” adlı bir etkinlik düzenledi.

Etkinliğe Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen’i temsilen Özel Kalem Müdürü Hatice Sözen, belediye başkan yardımcısı Mustafa Ceylan, kreş çalışanları ve veliler katıldı. Etkinlikte öğrenciler ve öğretmenler, ilk olarak 90’lı yılların modası olan elbiseleri giyerek yürüyüş düzenledi. Yürüyüşe aileler de o döneme ait olan elbiseleri giyerek eşlik etti. 14 Mayıs Anneler Günü nedeniyle düzenlenen etkinlikte, hafızalara kazınan 90’ların pop müzikleri de hep birlikte söylendi, danslar edildi. Nostalji dolu etkinlik neşeli anlara sahne oldu. Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen’i temsilen konuşma yapan başkan yardımcısı Mustafa Ceylan, “Çocuklarımızı yakın tarihimizin en güzel dönemlerinden 90’lı yıllara götürerek hem nostalji yaşadık hem de onları o dönemin sosyal ve kültürel özelliklerini onlara aktardık. Etkinlikte emeği geçen çalışma arkadaşlarıma, öğrencilerimize ve katılım gösteren velilerimize teşekkür ediyorum” dedi.