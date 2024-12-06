Manavgat Belediye Başkanı Dr. Niyazi Nefi Kara, ilçede muhtemel meteorolojik ve hidro-meteorolojik olaylara karşı alınacak tedbirleri görüşmek amacıyla düzenlenen İlçe Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu Toplantısı’na katıldı.

Toplantı, Manavgat Kaymakamı Adil Karataş’ın başkanlığında, Kaymakamlık Binası’nda gerçekleştirildi. İlgili kurumların temsilcilerinin katılımıyla yapılan toplantıda, kış aylarında meydana gelebilecek olumsuz hava şartlarına karşı alınacak önlemler masaya yatırıldı.

Toplantıya Manavgat Kaymakamı Adil Karataş, Manavgat Belediye Başkanı Dr. Niyazi Nefi Kara, İlçe Jandarma Komutanı Mustafa Deniz, İlçe Emniyet Müdürü Ayhan Söğüt ve diğer kamu kurumu yöneticileri katıldı. Toplantının ana gündem maddesi, ilçede kış aylarında yaşanabilecek olumsuz hava şartlarına karşı alınacak önlemlerdi. Özellikle muhtemel ani yağışlar, don, kuvvetli rüzgar ve sel gibi durumlar göz önünde bulundurularak, tüm birimlerin koordineli çalışması gerektiği vurgulandı.

Başkan Kara’dan tedbirler için iş birliği mesajı

Manavgat Belediye Başkanı Dr. Niyazi Nefi Kara, toplantıya ilişkin yaptığı açıklamada kış aylarında yaşanabilecek olumsuz hava şartlarına karşı Manavgat’ın güçlü bir hazırlık süreci geçirdiğini belirtti. Başkan Kara, “Manavgat Belediyesi olarak, ilçe sınırlarımızda yaşayan vatandaşlarımızın kış aylarında zorluklarla karşılaşmaması için gerekli tüm hazırlıkları yapıyoruz. Altyapı, ulaştırma, temizlik, sağlık gibi tüm alanlarda ilgili birimlerimizle koordineli çalışarak kışa hazırlığımızı sürdürüyoruz.” ifadelerini kullandı.

Başkan Kara, “Manavgat’ta kışa karşı en etkili hazırlık için tüm kurumların iş birliği içinde çalışması çok önemli. Belediyemiz, Kaymakamlık, AFAD, jandarma, emniyet ve diğer tüm paydaşlarla sürekli iletişimde kalarak, kış mevsimini en güvenli şekilde geçirebilmek için elimizden geleni yapacağız” şeklinde konuştu.