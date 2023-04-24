Manavgat Belediyesi’nin eğitim kurumları, Manavgat Belediyesi Çocuk Korosu ve Çocuk Kültür Merkezi öğrencileri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı etkinliklerle kutladı.

Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını daha coşkulu bir şekilde kutlamaları amacıyla bir etkinlik programı hazırlattı. Manavgat Belediyesi’ne bağlı eğitim kurumlarının organize ettiği kutlama programı çerçevesinde Çocuk Kültür Merkezi, Ilıca Meliha Ercan Engelsiz Yaşam Merkezi, Side, Sarılar, Çolaklı ve Taşağıl Kreş ve Gündüz Bakımevi’nde eğitim gören öğrenciler, öğretmenleriyle birlikte Atatürk Kültür Merkezi’nde gösteri düzenledi. Öğretmenleriyle birlikte ilk olarak Cumhuriyet Meydanı’nda toplanan yüzlerce çocuk, ellerinde Türk Bayrakları ile AKM’ye kadar kortej düzenledi. Manavgat Belediyesi’nin Özgürlük Bandosu da Cumhuriyet ve çocuk marşları ile yürüyüşe eşlik etti. Yürüyüşe Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, aileler ve binlerce vatandaş katıldı. Manavgat Belediyesi, çocukların eğlenebilmesini sağlamak amacıyla Yeşilçam’ın unutulmaz karakterleri Kemal Sunal, Adile Naşit, Ayşen Gruda ve Şener Şen’in görselini canlandıran animasyon ekibini de korteje dahil etti.

"AKM önünde büyük şenlik"

23 Nisan kutlamalarına katılan binlerce çocuk, Manavgat Belediyesi tarafından kurulan şişme oyun grupları, akrobasi gösterileri, mini kulüp alanları ile bayramı coşkuyla kutladı. Manavgat Belediyesi’nin eğitim kurumları ise büyük bir özenle hazırladıkları şiir, dans ve halk oyunları gösterilerini kent halkına sergiledi. Çocuklar ve öğretmenler, günün anlamına ithafen farklı ulusların yöresel kıyafetlerini ve Türk Bayrağının rengi olan kırmızı- beyaz elbiseleri giydi. Çocukların performansı, izleyenlerden büyük alkış aldı. “Manavgat Cumhuriyetimizin 100’ncü Yılına Çok Yakışıyor” konulu resim yarışmasında dereceye girenlere de ödüller verildi. Resim yarışmasında dereceye giren Duru Pota, Mehmet Kağan Gün, Nehir Akaba, Asel Göknur Yıldırım, Azra Mina Öz, Sevimnaz Rüzgar, Gülnoza Obıdova, Furkan Ali Şimşek ve Arda Işın ödüllerini Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen’in elinden aldı.

"Makamını devretti"

Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle temsili olarak makamını Manavgat Hacı Şayeste- Mustafa Güneş İlköğretim Okulu öğrencileri 8-E sınıfı öğrencisi 14 yaşındaki Sude İbiş, 7-D sınıfı öğrencisi 13 yaşındaki Taila Nisa Öztürk ve 6-C sınıfı öğrencisi 13 yaşındaki Mustafa Kemal Şanlı’ya devretti. Temsili başkanlar, okullarından Manavgat Belediye Başkanlığı makam aracıyla alındı. Başkan Şükrü Sözen, başkan yardımcıları ve Özel Kalem Müdürü Hatice Sözen, yeni başkanları büyük bir nezaket örneği göstererek kapıda karşıladı. Başkanlık makamına oturan öğrenciler, merak ettikleri tüm soruları Başkan Şükrü Sözen’e sordu. Başkan Şükrü Sözen ve başkan yardımcıları, temsili başkanlara yapılan hizmet ve projeler hakkında bilgi verdi.

"Manavgat’a yakışan bir kutlama oldu"

Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın Manavgat’a yakışır bir şekilde kutlandığını belirtti. Başkan Şükrü Sözen, “Cumhuriyet’imizin kurucusu Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün tüm dünya çocuklarına armağan ettiği 23 Nisan’ı, Manavgat’ımıza yakışır bir şekilde coşkuyla kutladık. Eğitim kurumlarımız ve öğrencilerimizi, Cumhuriyet ve Atatürk değerlerine bağlı bir şekilde geleceğe hazırlıyoruz. Atamızın emanetlerine ve kazanımlarına sahip çıkacağız ve bayramlarımızı coşkuyla kutlayamaya devam edeceğiz. Etkinlikte emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma ve çocuklarımıza yürekten teşekkür ediyorum” dedi.