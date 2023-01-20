Manavgat Cumhuriyet Başsavcısı Ersin Selimefendigil, Manavgat Adliyesi görev ve sorumluluk alanında 2022 yılında meydana gelen 22 bin 629 olayla ilgili soruşturma yürütüldüğünü açıkladı. Başsavcı Selimenedigil, “Başsavcılığımız, görev ve sorumluluk alanında 22 bin 629 adet soruşturma dosyası yıl içerisinde meydana gelen olaylarla ilgili olup, soruşturma dosyaları, yüzde 90 oranında karara bağlanmıştır” dedi.

Manavgat Cumhuriyet Başsavcısı Ersin Selimefendigil, Manavgat Adliyesi görev ve sorumluluk alanında 2022 yılında meydana gelen 22 bin 629 olayla ilgili soruşturma yürütüldüğünü açıkladı. Başsavcı Selimenedigil, “Başsavcılığımız, görev ve sorumluluk alanında 22 bin 629 adet soruşturma dosyası yıl içerisinde meydana gelen olaylarla ilgili olup, soruşturma dosyaları, yüzde 90 oranında karara bağlanmıştır” dedi.

Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı olarak çeşitli suç tipleri için var olan bürolara ek olarak yeni soruşturma büroları kurulduğunu ve böylelikle hem ihtisaslaşmanın sağlandığı hem de suç ve suç örgütleriyle ilgili hafızanın oluşturulmaya başlanıldığını kaydeden Başsavcı Selimefendigil,

“Manavgat’ta başsavcılığımız tarafından koordine edilen 253 soruşturma dosyasına ait yürütülen çalışmalar ile 357 şüpheli yakalanarak haklarında; ‘Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti’ ile ‘2313 Sayılı Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanun’a muhalefet suçlarından adli işlem yapılmıştır. Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı olarak, 2022 yılında suça sürüklenen çocuklar ve çocuklara karşı işlenen suçlarla ilgili soruşturmalar yüzde 96, aile içi şiddet suçları ile ilgili soruşturmalar yüzde 90 oranında ihtisas büroları tarafına karara bağlanmıştır” dedi.

Başsavcılık olarak adaletin tesis edilmesi için mağdur ve şüpheliler hakkında lehte ve aleyhte olan tüm delillerin makul sürede toplanarak soruşturmaları tamamlamanın hassasiyetle üzerinde durdukları konu olduğuna dikkat çeken Erisn Selimefendigil, “Soruşturma safhasında şüpheli sıfatındaki vatandaşlarımızın, ‘lekelenmeme hakkı’, ‘makul sürede yargılanma hakkı’, ‘kişinin isnat edilen suçlamayla ilgili belirsizliğe sürüklenmemesi’ gibi en temel haklarına riayet edilmesi noktasında azami dikkat sarf ediyoruz” diye konuştu.