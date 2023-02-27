Kaza; Manavgat-Antalya D-400 Karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Halime Reyhan Öven’in kullandığı 07 BZY 90 plakalı otomobil, Fatih Kaya’nın kullandığı 07 VJA 68 plakalı otomobil ile çarpıştı. Güvenlik kamerasına yansıyan kazada otomobil sürücülerinden Fatih Kaya ile otomobilde yolcu olarak bulunan Fatma Deveçeken yaralandı. Yaralılar 112 sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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