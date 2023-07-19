Manavgat ilçesinde Kumköy Jandarma ve İstihbarat ekiplerinin Uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 2 şüphelinin Ilıca Mahallesindeki ikametlerinde yapılan aramada 100 gram skunk maddesi ve hassas terazi ele geçirildi. Uyuşturucu madde imal ve ticareti suçundan gözaltına alınan Alp T.İ. ve Fatih .A.A. isimli şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

Ilıca Mahallesi’nde Alp Timuçin İnanç ve Fatih Ahmet Aslan isimli şahısların uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisi, Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Kumköy Jandarma Karakolu ve İstihbarat ekiplerini harekete geçirdi. Jandarma ekipleri tarafından şüphelilerin Ilıca Mahallesindeki ikametlerinde yapılan aramada 8 paket halinde toplam 100 gram skunk uyuşturucu maddesi ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi.

Jandarma tarafından gözaltına alınan Alp T.İ. ve Fatih A.A. isimli şüpheliler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından çıkarıldıkları mahkeme tarafından uyuşturucu madde imal ve ticareti suçundan tutuklanarak Ilıca Cezaevine teslim edildi. Şüphelilerden Alp T.İ.’nin uyuşturucu ticareti, yaralama ve kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma suçlarından suç kaydının bulunduğu bildirildi.