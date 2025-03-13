Manavgat Belediyespor Yüzme Kulübü, 10-11-12 Yaş Ulusal Gelişim Ligi Vize Yarışları’nda önemli dereceler elde etti. Antalya’da düzenlenen organizasyona 23 sporcuyla katılan kulüp, farklı kategorilerde toplam 31 derece alarak madalya kazandı. Sporcular, Antalya il birincilikleri ile Türkiye genelinde de başarılı sonuçlar elde etti.

Manavgat Belediyespor Yüzme Klübü, 10-11-12 Yaş Ulusal Gelişim Ligi Vize Yarışları’na 23 sporcusuyla katılım sağladı. Sporculara ödüllerini takdim eden Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara, Manavgat Belediyesi olarak spora ve genç yeteneklere destek vermeye devam edeceklerini belirterek, "Çocuklarımızın azmi ve disiplinli çalışmaları sayesinde önemli başarılara imza atıyoruz. Elde edilen dereceler, Manavgat’ın spor alanındaki gelişimini gösteriyor" dedi.

Yüzme kulübü antrenörleri ve sporcular, desteklerinden dolayı Başkan Kara’ya teşekkür ederek, önümüzdeki yarışmalarda Manavgat’ı en iyi şekilde temsil etmeye devam edeceklerini ifade etti.

İbrahim Sözen Gençlik Merkezi Kapalı Yüzme Havuzu’nda gerçekleştirilen ödül törenine Belediye Başkanı Op. Dr. Niyazi Nefi Kara, başkan yardımcıları, antrenörler ve sporcu aileleri katıldı.