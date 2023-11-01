Ankara’da gerçekleşen 100. Yıl Cumhuriyet Boks Kupası’nda Antalya’yı temsil eden Manavgat Kasırga Boks Spor Kulübü sporcuları 4 Altın, 3 gümüş ve 2 bronz madalya kazandı.

Cumhuriyetin kuruluşunun 100. Yıldönümü münasebetiyle 25-29 Ekim tarihlerinde Ankara Şefik Tetik Boks Spor Salonu’nda düzenlenen 100. Yıl Cumhuriyet Boks Kupası’nda Antalya’yı temsil eden Manavgat Kasırga Boks Spor Kulübü sporcuları elde ettikleri başarılarla Antalya ve Manavgat’ın gururu oldular.

Şampiyonada; Manavgat Kasırga Boks Spor Kulübü sporcularından Ferhat Dinç, Deniz Bekiz, Melike Nur Doğdu ve Latif Doğan 1., Ahmet Can Sökmen, Hilal Atasever ve Beren Tunçeri 2., Semih Çokak ve Furkan Orman ise 3. Oldu.

Konuyla ilgili açıklama yapan Manavgat Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Süleyman Karakaya; “Manavgat Kasırga Boks Spor Kulübü Antrenörü Mustafa Sümer ve sporcularımızı tebrik eder başarılarının devamını dilerim” dedi.