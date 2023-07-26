Avrupa Üniversiteler Dövüş Sporları Şampiyonası’nda Manavgatlı Milli Sporcu Kutluhan Duran Erkek Kata ve Erkek Takım Kata kategorilerinde altın madalya kazandı.

Hırvatistan’ın başkenti Zagreb’de 21-23 Temmuz 2023 tarihlerinde gerçekleşen Avrupa Üniversiteler Dövüş Sporları Şampiyonası’nda milli karateciler büyük bir başarıya imza attı. Manavgat’ın gururu milli karateci Kutluhan Duran, Erkek Takım Kata ve Ferdi Kata müsabakalarında toplamda iki altın madalya elde ederek Türkiye’nin genel klasmanda birinci sırada yer almasında en büyük paya sahip oldu. 28 ülkeden 420 sporcunun katılım sağladığı şampiyonada milli sporcular 4 altın, 1 gümüş, 4 bronz olmak üzere toplamda 9 madalya alarak genel klasmanda birinci sırada yer aldı.