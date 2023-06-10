Sakarya’da 30 Mayıs-07 Haziran 2023 tarihleri arasında düzenlenen ve 13 siklette 67 ilden 508 Erkek ve 340 Kadın sporcunun katıldığı Yıldız Erkekler ve Kadınlar Türkiye Ferdi Boks Şampiyonasında Manavgatlı Baran Dinç, 60 kg’da şampiyon oldu.

2021 yılında Manavgat’ın başarılı antrenörlerinden Mustafa Sümer’in keşfederek sokaktan ringlere projesi kapsamında boksa başlattığı 2022’de Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezine seçilen Baran Dinç, Beşiktaş Spor Kulübü formasıyla mücadele ediyor

2021 Temmuz ayında Türkiye boks şampiyonasında Türkiye 2.si olmayı başaran Baran Dinç’in, bu başarının ardından ilerde olimpiyat Şampiyonu olmak için kendisine söz verdiğini belirten Manavgat Gençlik Hizmetleri Ve Spor İlçe Müdürü Süleyman Karakaya, “Başarılı sporcuların şampiyon olduktan sonra devamlı başarma arzusunu tekdir ediyor, bu yolda emin adımlarla yürüyen Baran Dinç’i tebrik ediyorum ” diye konuştu.