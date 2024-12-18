Manavgat Belediye Başkanı Dr. Niyazi Nefi Kara ile hayırsever iş insanı Kadirhan Berber arasında imzalanan protokol çerçevesinde, Ilıca Mahallesi’nde yapılacak olan Kreş ve Gündüz Bakımevi’nin temel atma töreni, 20 Aralık Cuma günü saat 14.00’te gerçekleştirilecek.

Ilıca Mahallesi’ne yapılacak olan yeni kreş ve gündüz bakımevi, bölgedeki çocukların eğitimine katkı sağlayacak ve çalışan anneler için de büyük bir kolaylık sunacak.

Ilıca Mahallesi, 805 Ada 1 Parsel üzerinde inşa edilecek olan 1500 metrekare büyüklüğündeki Ilıca Kreş ve Gündüz Bakımevi, modern ve donanımlı bir yapı sunacak. Kreş ve Gündüz Bakımevi, 2 bin 115 metrekare yüz ölçümlü Manavgat Belediyesi’ne ait arsa üzerine inşa edilecek ve tamamlandıktan sonra belediyeye devredilecek. Bu önemli tesis, Manavgat’taki ailelere büyük bir katkı sağlayacak. Çocukların eğitimi ve bakımının uzman personeller tarafından yapılacağı tesise, anneler iş hayatlarına devam ederken çocuklarını güvenle bırakabilecekler.

Başkan Kara’dan açıklama

Manavgat Belediye Başkanı Dr. Niyazi Nefi Kara, projeye dair yaptığı açıklamada, “Manavgat’ın her mahallesinde çocuklarımıza ve ailelerimize hizmet verecek projeler geliştirmeye devam ediyoruz. Ilıca Mahallesi’ndeki kreş ve gündüz bakımevi, çocuklarımızın eğitimi için büyük bir fırsat olacak. Bu projede bizlere destek olan hayırsever iş insanı Kadirhan Berber’e teşekkür ediyoruz. Ayrıca, Manavgat Belediyesi olarak bizler de tüm imkanlarımızla bu projenin tamamlanması ve halkımızın hizmetine sunulması için var gücümüzle çalışacağız” dedi.