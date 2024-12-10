Manavgat’ta gerçekleştirilen sağlık yatırımlarına bir yenisi daha eklendi. Hayırsever Fuat Turan’ın katkılarıyla 2 bin 525 metrekare alanda inşa edilen 6 hekimli Şefika Turan Aile Sağlığı Merkezi, Manavgat’ın sağlık altyapısına önemli katkı sağlayacak. Açılışta konuşan Fuat Turan “İnsanoğlu doğar, büyür ve bu dünyada kendilerine Cenab-ı Hak tarafından verilen vazifeleri ifa ederek geri döner. Bu görevlerden en önemlisi de insanlara hizmet etmektir” dedi.

İnsanlığın önemli ihtiyaçlarının başında sağlık geldiğini hatırlatan Turan, " Takriben bundan 20 sene kadar önce 1 ünitesini açtığımız gösterilen ihtiyaç üzerine de 10 sene kadar önce ikinci birim olan cankurtaran ünitesini ve bunun da üzerine bugün açılışını yapmakta olduğumuz daha mütekabil 3 tesisi Çaykara’nın yetiştirdiği müstesna annemiz rahmetli Hacı Şefika Turan hayrına çok şükür bitirmiş bulunmaktayız. Bu eserin meydana gelmesinde gayretle emeği geçen devlet erkanına hekimlere aile mensuplarımıza teşekkür eder emek sarf edecek olan bütün sağlık mensuplarına da başarılar dileriz” dedi.

33 yıllık hekim olduğunu belirten Manavgat Belediye Başkanı Dr. Niyazi Nefi Kara ise “Yaratanın bize emanet ettiği canı korumak en büyük ibadettir. Tabii ki bu ibadeti yaparken bu ibadetin yapılmasına destek verenler de ibadet yapmış sayılır. Sizlerden Allah razı olsun. Hekim para ile hasta arasında sıkışırsa hizmet vermekte zorlanır. Her hekim idealist olarak okulundan mezun olup göreve başlar. Hiç bir meslek yok ki hem hediye getirilen hem para verilen hem de dua edilen, doktorluk işte böyle bir meslektir. Çıkarılan son yasada en önemli sorun hastanın istediği her ilacın aile hekimleri tarafından yazılamayacak olması ve hastaların buna göstereceği tepkidir. Bunun önüne de iyi bir izahla geçirebilir. Unutmayalım iyilik bulaşıcıdır daha çoklarını yapalım ve böyle açılışlarda yine buluşalım” dedi.

Hayırsever Turan ailesiyle kendi köylerinin yan yana olduğunu belirten Antalya Valisi Hulusi Şahin ise Türk insanını çalışkan olduğunu belirterek "Arazinin yetersiz olmasından dolayı dedelerimiz gurbete çalışmaya gidermiş. İşte benim ve Fuat beyin aileleri de bu yolu seçmiş. Sevgili Manavgatlılar, bir insanın değeri başkaları için yaptığı hizmet ve iyiliklerle ölçülür. Bizim inancımıza göre, insanlar hayatı boyunca yaptığı iyi ve hayırlı işlerden sevap kazanır, ölünce amel defteri kapanır. Eğer yapılan faydalı işler öldükten sonra da yarar sağlamaya, insanlara faydalı olmaya devam ederse amel defteri hep açık kalır. Bugün burada evlatlarının adına yaptırdığı sağlık kurumunun insanlar yararlandığı sürece Şefika teyzemizin amel defterini açık tutacağına inanıyorum” dedi.

Konuşmaların ardından Kızılağaç Şefika Turan Aile Sağlığı Merkezi Manavgat Müftüsü Abdullah Eroğlu’nun duası eşliğinde açıldı

Manavgat Kızılağaç Mahallesinde yaptırılan Kızılağaç Şefika Turan Aile Sağlığı Merkezi Antalya Valisi Hulusi Şahin, Antalya İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Behzat Özkan, Manavgat Kaymakamı Adil Karataş, Manavgat Belediye Başkanı Dr. Niyazi Nefi Kara, Manavgat İlçe Jandarma Komutanı J. Binbaşı Mustafa Deniz, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.