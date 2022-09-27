Manavgat ilçesinde yapılacak 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu için Vali Ersin Yazıcı, hayırsever Nedret Türköz ile protokol imzaladı.

Manavgat ilçesinde yapılacak 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu için Vali Ersin Yazıcı, hayırsever Nedret Türköz ile protokol imzaladı.

Vali Ersin Yazıcı, hayırsever Nedret Türköz ile Manavgat Yukarı Mahalle’de yapılacak olan “Manavgat Erhan Türköz 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu” için protokol imzaladı. Vali Yazıcı başkanlığında Antalya Valiliğinde düzenlenen protokol törenine İl Sağlık Müdürü İsmail Başıbüyük ve hayırsever Nedret Türköz katıldı.

Hayırsever Türköz’ü, örnek davranışından dolayı kutladığını dile getiren Yazıcı, "Bu tür hayır işleri sadece parayla olmuyor. Bu iş en başta gönül işi. Gönlünde olmadıktan sonra paranın bir önemi yok. Antalya hayırsever konusunda iyi bir şehir. Güzel bir şehir. Burada çok sayıda okulda hayırseverlerimizin katkısı var. Sağlık tesislerinde hayırseverlerimizin çok büyük katkıları var. Bu yapmış olduğunuz hayır bizi çok mutlu etti. Allah hayrınızı kabul etsin. Sizlerin sayısını arttırsın” diye konuştu.

"Eğitimden sağlığa destek"

Antalya’daki hayırseverlerin eğitimden sağlığa birçok konuda desteklerinin hız kesmeden devam ettiğinin altını çizen Yazıcı, “Eylül ayı içerisinde hayırseverlerimizle bununla birlikte 4 protokol imzaladık. Gerçekten hayırseverlerimizin eğitimden sağlığa destekleri çok büyük. Bu destekler bu yatırımlar çok önemli. Antalyalı hayırseverlerimiz şehrimize değer katmaya ve şehrimizi desteklemeye devam ediyor. Sağ olun var olun” ifadelerini kullandı.

"Hastalara şifa dağıtacak"

Hayırsever Nedret Türköz ise, “Severek ve isteyerek bu konuya girdim. Babam öğretmendi. Önceliğim okul yaptırmaktı. Ama bu kısmet oldu. Genç yaşta oğlumu kaybettim. Bu sağlık merkezi ile oğlumun adı memleketim olan Manavgat’ta yaşayacak ve hastalara şifa dağıtılacak” dedi.

İmzalanan protokolle, “Manavgat Erhan Türköz 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu”nun 10 ay içerisinde tamamlanacağı bildirildi.