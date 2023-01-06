Antalya’nın Manavgat ilçesinde Cumhuriyet tarihinin en büyük orman yangınında evi ve hayvanları yanan adam, yeni evine kavuşmanın mutluluğunu yaşadı.

Antalya’nın Manavgat ilçesinde Cumhuriyet tarihinin en büyük orman yangınında evi ve hayvanları yanan adam, yeni evine kavuşmanın mutluluğunu yaşadı.

Antalya’nın Manavgat ilçesinde tarihin en büyük yangınlarından biri olarak kabul edilen, 28 Temmuz 2021’de çıkan orman yangını, 220 saat sonra 6 Ağustos’ta kontrol altına alındı. Alanya, Gündoğmuş, Akseki ilçelerinde toplam 59 mahallede etkili olan yangında 2’si ormancı 7 kişi yaşamını yitirdi, 821 vatandaş ise yaralandı. Ayrıca yangın sonucu 60 bin hektarlık alan ise kül olmuştu. Hasar tespit çalışmalarının ardından evleri yanan vatandaşların yeni konutlarına kavuşması için çalışmalara hız verildi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca (TOKİ), AFAD koordinasyonun tarafından bölgede 896 konut ve 280 ahırın inşaatlarına başlandı. Tamamlanan 427 konut ve 108 ahır hak sahiplerine teslim edildi. Yöresel mimariye uygun olarak tek ve iki katlı, depolu yapılan evlerde yanmayan malzeme kullanıldı. Çalışmaların devam ettiği bölgede vatandaşlar yapımı tamamlanan evlerine taşınmaya başladı.

"Devletimiz destek verdi"

Oymapınar Mahallesi’nde kayınpederiyle evini, ahırını kaybeden Mustafa Akar’ın yeni konutu ve eklentileri Dikmen Mahallesi’nde inşa edildi. Yeni konutuna kavuşmanın mutluluğunu yaşayan ve evinin terasında açıklamalarda bulunan Akar, "28 Temmuz 2021’de başlayan yangında Oymapınar’da babam Tahir Çelik’in evi ve ahırı hayvanları yandı. Söndürmeye gittiğimizde hiçbir şey yapamadık. Evlerimiz yandı, hayvanlarımız telef oldu. Daha sonra hayvanlarımızı devletimiz verdi. Saman, yem, gıda, ev eşyaları desteği geldi. Bize yardım eden herkesten Allah razı olsun" dedi.

"Evler zamanında teslim edildi"

Evlerinin bazı nedenlerden dolayı Dikmen Mahallesi’ne yapıldığını kaydeden Akar, "Devletimiz söylediği gibi bir sene içinde evlerimizi yaptı. İki katlı bir ev yapıldı. Birinci katta depo, ikinci katta iki artı bir şekilde bize teslim edildi. Çekilişle evimizi aldık. Bugün de evimizin anahtarını teslim alacağız. Devletimiz zamanında hem kayınpederimin hem bizim ahırı yapıp teslim etti. Tek olan evler hemen yapıldı, toplu olanlar zaman aldı. Burada 100’e yakın ev var. Bir daha ne Manavgat’ımız, ne Antalya’mız, ne ülkemiz yangın, sel böyle afetlerle karşılaşmasın. Bu evlerde oturacak olan kardeşlerimize huzur, sağlık içinde oturmak nasip olsun" diye konuştu.