Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, Manavgat ve Kemer ilçe hizmet birimlerinde çalışan personele yönelik yangın eğitimi ve yangın söndürme tatbikatı düzenledi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, Büyükşehir Belediyesi çalışanlarına yönelik eğitim faaliyetlerini aralıksız sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi Manavgat İlçesi Park Bahçeler Dairesi, ilçe hizmet birimi ve Kemer ilçe hizmet biriminde çalışan personeline yönelik yangın eğitimi ve yangın söndürme tatbikatı düzenlendi. Eğitimlerde, yangın anında alınması gereken önlemler ve doğru müdahale ve yangın söndürme cihazlarının kullanımı gibi gereken tekniklerle ilgili bilgi verdi. Teorik bilgilerin ardından düzenlenen tatbikatta katılımcılara, uygulamalı olarak yangına müdahale tekniklerini deneyimleme fırsatı buldu. İtfaiye Dairesi Başkanlığında görevli itfaiye erleri, Büyükşehir personeline oluşabilecek yangın durumunda nasıl müdahale edilmesi gerektiği yönünde uygulamalı olarak eğitim verdi. Kursiyerlere uygulamalı olarak yangına nasıl müdahale edileceği birebir olarak gösterildi.