Antalya’da Manavgat Belediyesi’nce düzenlenen ve küratörlüğünü İsmail Fidan’ın üstlendiği Sulu Boya Festivali, 15-16-17 Ekim 2024 tarihlerinde Side Kültür Evi’nde gerçekleşti. Festival, son gün düzenlenen resim sergisiyle sona erdi.

20’den fazla sanatçının katılımıyla gerçekleşen Manavgat Sulu Boya Festivali, zengin içerik ve çeşitli etkinliklerle tamamlandı. 3 gün süren kültür festivalinde katılımcılar, sulu boya tekniğini ustaca kullanarak birbirinden güzel eserler ortaya koydu. Festivalin son günü açılan sergide ziyaretçiler, sanatçıların farklı bakış açıları ve teknikleri ile oluşturduğu eserleri yakından inceleme fırsatı buldu.

Festivale; sanatçılar Olga Melnikova, İrina Krasnova, Hanie Jafari, Güler İnceayan, Nurcan Şimşek, Yonca Yıldırım, Züleyha Aydoğdu, Akbar Akbari, Ahmet Oğraş, Ercan Paya, Ertuğrul Hepgüzel, Hicran Alioğlu, İbrahim Ünay, İsmail Fidan, Yusuf Kemal Çankaya, Levent Akça, Mahmut Dündar, Salahattin Ergüç, Sinan Balta ve Tansu Özmen katılım sağladı.

Festival bitiminde, Manavgat Belediye Başkanı Dr. Niyazi Nefi Kara, katılımcı sanatçılara şilt ve teşekkür belgesi takdim etti. Başkan Kara, sanatseverlere ve sanatçılara seslenerek şunları söyledi: “Bizim için 3 gün süren bir kültür festivali oldu. Sizler, hem doğanın hem gökyüzünün, her şeyin renklerini sadece gözlerinizle değil aynı zamanda yüreklerinizle işliyorsunuz. Küratörümüz İsmail Fidan’a çok teşekkür ediyorum. 20’nin üzerinde yerli ve yabancı sanatçımıza bu güzellikleri Side’mizle buluşturduğu için çok teşekkür ediyorum. Diliyorum ki önümüzdeki yıl daha da büyüterek, çok daha uzun bir süreçte yeniden yapabiliriz. Her yıl daha iyisini, daha güzelini yapacağımızdan kuşkum yok. Yüreğinize sağlık.”