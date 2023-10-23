Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası (MATSO) ve Manavgat Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Başkanı Seydi Tahsin Güngör, OSB’de ilk kazmayı vurmak için sona doğru yaklaştıklarını söyledi.

MATSO ve Manavgat OSB Başkanı Seydi Tahsin Güngör, Yönetim Kurulu Üyeleri ile birlikte kurulduğu günden bu güne OSB’de adım adım ilerlediklerini belirterek hazırladıkları planlamanın Bakanlık tarafından onaylanmasının ardından parselasyon çalışmasını tamamlayarak ilk kazmayı vuracaklarını söyledi.

Güngör, “Geçtiğimiz süreçte halihazır harita işi yaptırılarak Manavgat Belediyesince, imar planına esas jeolojik etüt çalışmaları da tamamlanarak Antalya Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünce onaylanmıştır. 9 aydır mücadelesini verdiğimiz OSB sağlık koruma bandına ilişkin talebimiz geçtiğimiz günlerde Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü tarafından onaylandı. Sağlık koruma bandı onay süresinde OSB alanımızın daha fazla küçülmemesi için Yönetim Kurulu Üyelerimiz ile birlikte mücadele verdik. Bakanlıktan gelen yetkililer sahada yaptıkları incelemelerde talebimizin mevzuata uygun olduğunu, haklı olduğumuzu gördüler. Sağlık koruma bandının onaylanan şekli ile OSB’de kullanacağımız alanda yaklaşık 110 dönüm alan kazanmış olduk. Bu da 40 tane daha tesisin kurulmasını sağlıyor. Verdiğimiz emeğe değdi”.

"Taslak plan üzerinde çalışmar devam ediyor"

Geçtiğimiz günlerde OSB Yönetim Kurulu Üyeleri, OSB Danışmanı Yüksek Şehir Plancısı Dr. Oytun Eylem Doğmuş ve Planevi Şehircilik Planlama Yönetim Kurulu Başkanı Seydihan Çamur’un katılımı ile MATSO’da toplantı gerçekleştirildiğini hatırlatan Başkan Güngör, OSB için hazırlanan imar planı taslaklarını inceleyip değerlendirmelerde bulunduklarını belirtti. Taslak plan üzerinde çalışmaların devam ettiğini kaydeden Başkan Güngör şunları söyledi:" Planda son düzenlemelerin yapılmasının ardından OSB’ye ait imar planı Bakanlığa teslim edilecek. İmar Planının onaylanmasının ardından yapacağımız parselasyon çalışmasını tamamlayarak ilk kazmayı vuracağız. Amacımız OSB alanının en verimli şekilde kullanmaktır. Bunun için taslak çalışmasını titizlikle ve detaylı bir şekilde yürütüyoruz" dedi.

"İlçe ekonomisine güç katacak"

Manavgat OSB’yi faaliyete geçirmeleri ile Manavgat’ta ekonomisinin çeşitleneceğini belirten Başkan Güngör, OSB’nin tam olarak faaliyete geçmesi ile ekonomik faaliyetlerin çeşitlenmesinin yanı sıra istihdama da katkı sağlayacağını söyledi.

OSB’de kurulacak iş kollarının kentin ekonomisine değer katacak sektörlere yönelik olacağının altını çizen Başkan Güngör, oluşacak iş alanlarının kentin ekonomisini bulunduğu yerden daha da yukarıya çıkaracağını söyledi.

Manavgat ekonomisinin iki önemli ayağının olduğuna vurgu yapan Başkan Güngör, "Bunlardan birisi turizm diğeri de son zamanlarda gelişme gösteren tarımdır. Manavgat OSB’nin faaliyete geçmesiyle kurulacak tesislerde bölge tarımından elde edilen ürünlerin işlenmesi ile turizme daha kaliteli ürün temin edilecek. Böylece OSB hem tarım hem de turizme değer katacak. Manavgat ekonomisi daha da güçlenecek ”dedi.