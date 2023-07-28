Antalya’nın Manavgat ilçesinde 28 Temmuz 2021 yılında meydana gelen büyük orman yangını sonrası zarar gören sahaların tamamına yakınında çalışmalar tamamlandı. Çalışmalar çerçevesinde toplam 5 milyon 170 bin fidan dikildi, 153 bin 520 kilogram tohum toprakla buluşturulduğu bildirildi.

Antalya’nın Manavgat ilçesinde 28 Temmuz 2021 tarihinde meydana gelen ve Akseki, Alanya, Gazipaşa, Gündoğmuş ve Taşağıl Orman İşletme Müdürlüklerinde etkili olan orman yangında 59 bin 985 hektar alan zarar gördü. 30 bin 581 hektarı kısmı tabii, 14 bin 396 hektarı da suni gençleştirme ve 467 hektarında endüstriyel plantasyonla ağaçlandırılması yapılırken, geriye kalan gençleştirmeye uygun olmayan ve taşlık kayalık vasıfta 14 bin 540 hektar saha ise tabiatı koruma alanı olarak ayrıldı.

Orman Bölge Müdürlüğü’nden yapılan yazılı açıklamada, bölgede yapılan çalışmalarla ilgili bilgiler verildi. Yangında zarar gören alanlardan 38 bin 443 hektar alanda tabii gençleştirme çalışması bitirildiği belirtilirken, 145 bin kilogram kızılçam, 2 bin 320 kilogram karaçam, 6 bin 200 kilogram sedir tohumu olmak üzere toplam 153 bin 520 kilogram tohum toprakla buluşturduğu ifade edildi.

Suni gençleştirme ve endüstriyel plantasyon ağaçlandırmaları çerçevesinde 12 bin 448 hektar alanda ekim ve dikim çalışması yapıldığı belirtilen açıklamada, tabiatı korumaya ayrılan bin 354 hektar alanda rehabilitasyon (defne) çalışması yapıldığı aktarıldı. Yine tabiatı koruma sahası olarak ayrılan saha, yapılan çalışmalarla 7 bin 402 hektara düştüğü belirtilirken, suni gençleştirme sahalarında dozer ve ekskavatörle 7 bin 110 hektar alanda toprak işlemesi yapılarak fidan dikimi gerçekleştirildiği, 5 bin 338 hektarda ise tohum ekimi yapıldığı kaydedildi.

Fidan çalışmalarıyla ilgili açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:

“Gelecek yıllarda meydana gelebilecek orman yangınlarında iskan ve tarım alanlarında zarar oluşmaması yada zararın en aza indirilmesi amacı ile bu alanların sınır hatlarda ve yol kenarı ile köy yerleşim alanına yakın mıntıkalarda yangına daha dirençli olan 255 bin adet harnup, 220 bin adet servi, 110 bin adet zakkum, 65 bin adet diğer yapraklı ağaçlara ait fidanı dikilmiştir. Yangına dirençli türler ile birlikte 4 milyon 520 bin adette kızılçam olmak üzere toplam; 5 milyon 170 bin adet fidan toprakla buluşturulmuştur. Köylülerimizin ileride ekonomik kazanç elde etmesi de düşünülerek dikimi yapılan 120 bin adet harnup fidanına ek olarak 80 bin defne fidanı da toprakla buluşturulmuştur. Yangından zarar gören sahaların tamamına yakınında çalışmalar tamamlanmıştır.”