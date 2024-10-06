Manavgat Belediyesi ve Manavgat’taki yazarların iş birliğiyle düzenlenen “Manavgat Kitap Günleri-Manavgat’ın Yazarları Okurlarıyla Buluşuyor” etkinliği, Atatürk Kültür Merkezi’nde kapılarını açtı.

Antalya’nın Manavgat ilçesinde düzenlenen Manavgat Kitap Günleri, “Manavgat’ın Yazarları Okurlarıyla Buluşuyor” etkinliği ile başladı. Açılışa Manavgat Belediye Başkanı Dr. Niyazi Nefi Kara, Manavgatlı yazarlar ve vatandaşlar katıldı. Açılış kurdelesini Manavgat Belediye Başkanı Dr. Niyazi Nefi Kara’nın kestiği etkinlikte katılımcılar, yazarların eserlerini inceleyip satın alma ve kitaplarını imzalatma fırsatını elde ettiler. Manavgat Kitap Günleri, sadece yerel yazarları değil, aynı zamanda edebiyatseverleri de bir araya getirerek önemli bir kültürel buluşma ortamı sağladı. Yazarlar, kendi eserleri hakkında bilgi verirken, okuyucularla interaktif bir diyalog kurarak, edebiyatın farklı yönlerine dair düşüncelerini paylaştı.

Kültürel zenginlik vurgusu

Etkinlik açılışının ardından açıklamalarda bulunan Manavgat Belediye Başkanı Dr. Niyazi Nefi Kara, Manavgat’ın kültürel zenginliklerine vurgu yaptı. Başkan Kara, “Manavgat, sadece doğal güzellikleriyle değil, aynı zamanda kültürel zenginlikleriyle de öne çıkan bir şehir. Bizler, bu zenginlikleri desteklemek ve yaymak adına buradayız. Yerel yazarlarımız, kalemleriyle bizlere farklı dünyaları açıyor. Her bir kitap, bir yolculuk; her sayfa, yeni bir keşif. Bu etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçen herkese, özellikle de değerli yazarlarımıza teşekkür ediyorum. Manavgat’ta edebiyatın gelişmesi için birlikte çalışmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.