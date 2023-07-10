Hava sıcaklığının etkili olduğu Antalya’nın Manavgat ilçesinde sıcaktan bunalanların adresi Manavgat Irmağı oldu. Sık sık boğulma olaylarının yaşandığı ırmak kenarı kalabalık nedeniyle halk plajına dönüştü.

Turizm kenti Antalya’da iki gündür etkili olan sıcak hava vatandaşlara zor anlar yaşatıyor. Mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları, birkaç gündür devam eden poyraz nedeniyle etkisini daha da fazla hissettirmeye başladı.

Sıcaktan bunalan vatandaşlar, sıcağın etkisinden biraz olsun kurtulabilmek için deniz kenarlarına, mesire alanlarına, özellikle de Manavgat Irmağı’na akın etti.

Vatandaşların en fazla tercih ettiği yer, Ulukapı ve Bucak Şeyhler Mahallesi sınırlarında yer alan Priz mevkii oldu. Sık sık boğulma olaylarıyla gündeme gelen Priz mevkiinde, ailecek ırmağa giren vatandaşlar, özellikle Bucak Şeyhler tarafında restoranın bulunduğu bölgeyi halk plajına dönüştürdü. Vatandaşlar, burada tüm tehlikeleri göze alarak Manavgat Irmağı’na girip serinlemeye çalışıyor.