Antalya’nın Manavgat ilçesinde Manavgat Irmağı yüzeyinde sürüklenen kadın cesedi, jandarma ve polis ekipleri tarafından ırmaktan çıkarıldı.

65-70 yaşlarında olduğu değerlendirilen kimliği belirsiz kadın cesedinin Cumhuriyet Savcısı ve Olay Yeri İnceleme ekibinin incelemelerinin ardından Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Vatandaşlardan gelen ihbarı değerlendiren Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ve Manavgat Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, Manavgat Irmağı yüzeyinde sürüklenmekte olan bir kadın cesediyle karşılaştı. Çağlayan Mahallesi 7517 sokak üzerinde turist gezdiren bir teknenin yardımıyla ırmaktan kıyıya çıkarılan ve cenaze aracıyla Manavgat devlet Hastanesi morguna kaldırılan kimliği belirsiz ceset, Cumhuriyet Savcısı, Adli Tabip ve Manavgat Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme ekiplerinin incelemelerinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.