Manavgat Belediyesi Gençli Meclisi üyeleri, Manavgat’a gelen depremzede çocuklara yardımcı olmak amacıyla "Kriz Durumlarında Psikolojik İlk Yardım" semineri eğitimi aldı.

Manavgat Belediyesi Gençli Meclisi üyeleri, Manavgat’a gelen depremzede çocuklara yardımcı olmak amacıyla "Kriz Durumlarında Psikolojik İlk Yardım" semineri eğitimi aldı.

Atatürk Kültür Merkezinde Uzman Doktor Emel Özen tarafından verilen ve "Kriz Durumlarında Psikolojik İlk Yardım" konularını içeren seminerde afet sonrasında kişilerin normal yaşamlarına dönebilmesi için yapılacak psikososyal destek uygulamaları anlatıldı.

Manavgat Belediyesi Gençlik Meclisi Başkanı Celal Görgeç, “6 Şubat’ta meydana gelen elim deprem faciası hepimizi derinden etkiledi. On binlerce insanımızın canına mal olan depremin ardından pek çok kişinin travmatik süreçler yaşadığı görülmektedir. Bu durum, depremzedelerle iletişim kuran, onlarla temas hâlinde olan kişilerin daha hassas ve bilgili olmasını gerektirmektedir. Biz de bu sebepten psikolojik ilk yardımın ilkelerini, travma sonrası stres bozukluğunun ne olduğunu ve depremden etkilenen çocuklara nasıl yaklaşılması gerektiğini işin uzmanından öğrenmek istedik. Böylelikle bilimsel metotlar ışığında depremzede kardeşlerimizin kendisini güvende hissetmesine ve temel ihtiyaçlarını karşılamalarına yardımcı olmak; bilgiye ve sosyal desteğe erişmelerini sağlamak için insanî ve destekleyici uygulamaları öğrendik. Gençlik Meclisi’miz, belediyemizin öncülüğünde kentimize gelen depremzede misafirlerimizin fiziksel ihtiyaçlarının karşılanmasının yanı sıra psikososyal ihtiyaçlarının da giderilmesi için elinden geleni yapmaya devam edecektir" dedi.