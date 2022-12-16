Bölgesel Amatör Lig(BAL) 8. Grup’ta mücadele eden Manavgat Belediyespor, son 6 karşılaşmasını kazanarak ligde 4. sıraya kadar yükseldi.

Bölgesel Amatör Lig(BAL) 8. Grup’ta mücadele eden Manavgat Belediyespor, son 6 karşılaşmasını kazanarak ligde 4. sıraya kadar yükseldi.

11 maçta 24 gol atan ve grubun en çok gol atan takımı olan Manavgat Belediyespor, hafta sonunda kendi evinde oynayacağı Meram Karakartallar karşılaşmasını da kazanarak zirve yarışını sürdürmek istiyor.

Bölgesel Amatör Lig 8. Grupta mücadele eden ve yaptığı transferlerle sezona şampiyonluk parolasıyla giren Manavgat Belediyespor, Kemer Belediyespor’un ligden çekilmesi nedeniyle hükmen galibiyet ve 3 puan ile başladığı 2022-2023 sezonunda, ilk 5 haftada oynadığı karşılaşmalarda hayal kırıklığı oluşturdu. Sezonun ilk 5 haftasında hükmen galibiyet dışında 3 puan alamayan ve bu süreçte 2 beraberlik 2 yenilgi ile ligin dibine demir atan Manavgat Belediyespor 6. haftada deplasmanda oynadığı Sarayönü karşılaşmasında galibiyetle tanıştı. Sarayönü Belediyespor’u 1-0 mağlup eden Manavgat Belediyespor sırasıyla; Keçiborlu’yu 3-1, Sandıklı’yı 2-0, Korkuteli’ni 4-0, Çumra Belediyespor’u 4-0, son olarakta Eskişehir Yunus Emre’yi deplasmanda 4-1 mağlup etti.

Son 6 maçta 18 puan toplayan Manavgat Belediyespor 27 puanlı Anadolu Üniversitesi, 25 puanlı Kumluca Belediyesi ve 24 puanlı Belediye Bolvadin Termalspor’un ardından 23 puanla 4. sıraya yükseldi.

Manavgat Belediyespor, 18 Aralık Pazar günü saat 14.00’da Manavgat Atatürk Stadında oynayacağı Meram Karakartallar karşılaşmasını da kazanarak galibiyet serisini 7 maça çıkarmayı hedefliyor.