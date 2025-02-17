TVF Kadınlar 2. Lig’de mücadele eden Manavgat Belediyespor, Nevşehir Ürgüp Spor Salonu’nda oynanan yarı final grubunu 2. sırada tamamlayarak, adını final etabına yazdırdı.

Manavgat temsilcisi, yarı finallerin ilk gününde Dalaman Belediyespor ile karşılaştı. Mücadelede başından sonuna kadar üstün bir oyun sergileyen Manavgat Belediyespor, 25-13, 18-25, 25-15 ve 25-19’luk setlerle rakibini 3-1 mağlup etti. Yarı finallerin ikinci gününde ise Manavgat Belediyespor, Altınordu ile kozlarını paylaştı. Başa baş geçen karşılaşmada Manavgat ekibi, rakibine 25-22, 25-27, 25-23 ve 25-22’lik setlerle 3-1 yenilerek, final şansını son güne taşıdı.

Aksaray 1989 Spor ile oynanan kritik karşılaşmada Manavgat temsilcisi, etkili hücum oyunları ve servisleriyle rakibine şans tanımadı. 25-19, 10-25, 25-23 ve 25-20’lık setlerle 3-1 galip gelen Manavgat Belediyespor, adını final etabına yazdırdı.

Finalde zorlu rakipler bekliyor

Manavgat Belediyespor, TVF Kadınlar 2. Lig play-off yarı finalleri H Grubu’nu 6 puanla 2. sırada tamamladı. Nevşehir’de 21-22-23 Şubat 2025 tarihlerinde oynanacak final etabında Manavgat ekibi; Eczacıbaşı, Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek.