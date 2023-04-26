ANTALYA (İHA) –Antalya Manavgat Belediyesi’nin Barbaros caddesi düzenlemesi ve yangın sürecinde hayata geçirdiği “Bir Destek Bir Yuva” ve “Anka Kuşları” projeleri ödüle layık görüldü.

Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen’in insan hayatına değer katan projeleri ödüllerle taçlandırılmaya devam ediyor. Manavgat Belediyesi Akdeniz Belediyeler Birliği’nin düzenlediği 8. Akdeniz Belediyecilik Proje Yarışmasında 2 ödüle birden layık görüldü. Manavgat Belediyesi’nin kentin en eski ve ticaret hayatının yoğun olduğu Barbaros Caddesi’nde yaptığı düzenleme ve yenileme çalışması Peyzaj, Planlama, Tasarım ve Uygulama Projeleri kategorisinde 1. Ödülüne layık görüldü. 28 Temmuz 2021 yılında Türkiye tarihinin en büyük yangınını geçiren Manavgat’ta, Manavgat Belediyesinin başlattığı “Bir Destek Bir Yuva ve Anka Kuşları Projesi ise 8. Akdeniz Belediyecilik Proje Yarışmasında Dr. Burhanettin Onat Anı Ödülüne değer bulundu. Manavgat Belediyesi, yaşanan yangın sürecinde gönüllü vakıf ve kuruluşlar işbirliği ile yangında hasar gören 600 binayı onararak sahiplerine kullanılabilir şekilde teslim etmişti. Anka Kuşları Projesinde ise yangın gibi travmatik bir duruma maruz kalan çocuklar, belediyenin katkılarıyla rehabilite edilmişti. Manavgat Belediyesi’nin ödüllerini Belediye Başkan Yardımcısı Levent Ardıç, Etüd Proje Müdürü Gülbahar Budak ve Sosyal Yardım İşleri Müdürü Armağan Ural, Kepez Belediye Başkanı ve Akdeniz Belediyeler Birliği Başkanı Hakan Tütüncü’nün elinden aldı. Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, “Manavgat Belediyesi hizmetlerimizin ödüllerle taçlandırılması bizleri son derece onurlandırıyor. Hizmetlerimizi ödüle değer bulan Akdeniz Belediyeler Birliği’ne teşekkür ediyorum. Ödüllerimizi Manavgat halkımız adına alıyoruz. Tüm halkımıza hayırlı uğurlu olsun” dedi.