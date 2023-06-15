Manavgat Belediyesi, yaz aylarının gelmesiyle birlikte, muhtemel yangınların önüne geçmek amacıyla imar ve kadastro yollarındaki şarampoller ve boş kamu alanlarında yaptığı kuru ot temizliği çalışmalarını hızlandırdı.

Manavgat Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Irmak Kenarı Zeynel Şenol Köprüsü yanı, kentin akciğeri olan Sorgun bölgesi ile Side, Çolaklı, Ilıca ve Evrenseki Mahallelerinde kuru otların temizliğini yaptı. Belediye ekipleri, meydana gelebilecek olan yangın tehlikesinin önüne geçmek için boş kamu alanlarında yangına sebebiyet verebilecek kuru otları biçtikten sonra sulama işlemi de gerçekleştirdi. 28 Temmuz 2021 yılında meydana gelen Manavgat yangınlarında kentin çok ağır bedeller ödediğini belirten Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, vatandaşların çevreyi ve doğayı bilgili bir şekilde kullanması gerektiğini söyledi.

“Kuru ot temizliğini yapmaya başladık”

Başkan Şükrü Sözen, “Yaz aylarının gelmesiyle birlikte kent genelinde tehlike arz edebilecek olan ormanlık alanların ve boş arazilerin kuru ot temizliğini yapmaya başladık. Manavgat olarak çok ağır süreçlerden geçtik ve yangın konusunda ağır bedeller ödedik. Vatandaşlarımızdan ormanlık alanlarda dikkatli olmasını ve mesire alanlarımızın dışında piknik için ateş yakmamasını önemle rica ediyoruz. Ayrıca imar ve kadastro yollarının kenarındaki yolları kapatan kuru otlar da ekiplerimizce temizlenmeye devam ediyor. Manavgat Belediyesi olarak bu konuda üstümüze düşen görevleri özenle yerine getirmeye devam edeceğiz” dedi.