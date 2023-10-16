Manavgat Belediyesi, sanatın farklı yönlerini halkla buluşturmak amacıyla Side’de Sulu Boya ve Seramik Atölye Festivali düzenledi.

Side’de düzenlenen Sulu Boya ve Seramik Atölye Festivali’nin açılışına Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, birim müdürleri, belediye meclis üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Türk ve yabancı sanatçıların bir araya geldiği Sulu Boya Festivali’nde tema, Manavgat’ın tarihi yapısı ve doğal güzellikleri olarak belirlendi. Side Kültür Evi’nde gerçekleşen Sulu Boya Festivali’nde İran, Singapur, Belarus, Rusya, Azerbaycan, Singapur, Malezya, Endonezya ve Türkiye’den katılan 26 ressam, 13-14-15 Ekim tarihleri arasında sulu boya resim çalışması gerçekleştirdi. Her sanatçının 2’şer resim yaptığı festivalin son gününde sergi açılışı da yapıldı. Manavgat Belediye Başkan Yardımcısı Hakime Yılmaz, sanatçılara katılımlarından dolayı teşekkür ederek katılım sertifikası verdi.

Side Kültür Evi’nde eşzamanlı olarak yapılan Seramik Torna Atölyesi’nde ise Selçuk Üniversitesi’nden gelen Öğretim Görevlisi Veli Tuna seramik çamuru ile şekillendirme çalışması yaptı. Manavgat Belediyesi’nin seramik öğretmeni Esma Gökçimen ve Veli Tuna, Side Kültür Evi’ne gelen ziyaretçilerle birlikte ortaya muhteşem eserler meydana getirdi. Sulu Boya ve Seramik Torna Atölyesi’nde ortaya çıkan eserler, Side Kültür Evi’nde kalıcı olarak sergilenecek.

"Sanat tarihle buluştu"

Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, Sulu Boya ve Seramik Torna Atölyesi’nde ortaya çıkan eserlerin kentin doğal ve tarihi değerlerini yansıttığını söyledi.

Başkan Şükrü Sözen, “Yerli ve yabancı sanatçılarımızın katılımıyla Side Kültür Evi’nde düzenlediğimiz festivalimizde, sanat ve tarih bir araya geldi. Sanatçılarımızın hayal güçleriyle ortaya çıkardıkları Manavgat ve Antik Side temalı eserlerimizi kalıcı olarak Side Kültür Evi’nde sergileyeceğiz. Sanatın tarihle buluşmasına vesile olmaktan dolayı çok mutluyuz. Manavgat Belediyesi olarak, sanata, sanatçıya ve tarihimize gereken önemi aynı doğrultuda göstermeye devam edeceğiz” dedi.