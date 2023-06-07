Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, vizyon projelerinden bir tanesi olan Sorgun Çamiçi Bölgesindeki Sahil Park Tesisleri Projesine start verdi. Projeyle Manavgat halkı, eşsiz güzellikteki sahilden çok amaçlı olarak yararlanabilecek. Manavgat halkının özel günlerinde ve aktivite amaçlı kullanabileceği sosyal tesisler için çok işlevsel bir proje hazırlanarak inşasına başlandı. Proje tamamlandığında Manavgat’ın en güzel sahillerinden bir tanesi olan Sorgun Çamiçi Bölgesi, kent halkına kazandırılmış olacak.

Kır düğünü ve spor salonları

Manavgat Belediyesi Etüd Proje Müdürlüğü tarafından Sorgun 930 Parsel Çamiçi Bölgesi için hazırlanan proje, 11 dönümlük eşsiz güzellikteki deniz manzarasına sahip alanda uygulanacak. Son derece titizlikle hazırlanan projede ailelerin nezih bir ortamda yemeklerini yiyebileceği 220 kişilik 1. Sınıf restoran, 1280 kişilik kır düğün alanı, çocuk oyun alanları, voleybol sahası, basketbol sahası, pergolalı oturma alanları, sergi ve satış alanı, satış ünitesi, açık bar alanı, otopark, gezinti yollarının bulunduğu yeşil alanlar, mini golf sahası, WC’ler, idari ofisler bulunacak.

2 ayda tamamlanacak

Manavgat halkının düğün, nişan, sünnet gibi özel günlerinde de yoğunlukla kullanabileceği çok amaçlı proje, 2 ay gibi kısa bir sürede tamamlanarak hizmete açılacak. Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, turizmin gelişen bölgesi Sorgun Bölgesinde başlanan çok amaçlı projenin en kısa sürede tamamlanarak kent halkının hizmetine sunulacağını söyledi. Sorgun Bölgemizdeki bu projemizle halkımız, nefes alacağı, özel günlerini gerçekleştirebileceği, ailece çoluk çocuk yararlanabileceği yeni bir alana daha kavuşmuş olacak. Ekiplerimiz çalışmalarına hızla devam ediyor. Turizme ve halkın sosyal yaşamına katkı sağlayacak projelerimizi sürdüreceğiz” dedi.