Manavgat Belediyesi, öğrencilerin güne sıcak ve sağlıklı bir başlangıç yapabilmeleri amacıyla hayata geçirdiği sıcak çorba ikramı, okulların açılmasıyla yeniden başladı.

Manavgat Belediyesi, öğrencilerin güne sıcak ve sağlıklı bir başlangıç yapabilmeleri amacıyla hayata geçirdiği sıcak çorba ikramı, okulların açılmasıyla yeniden başladı.

Manavgat Belediyesi ekipleri okulların yoğun olarak bulunduğu bölgelerde saat 07.00-09.00 saatleri arasında her gün 1000 öğrenciye sıcak çorba ikramı yapıyor. Manavgat Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından ikram edilen sıcak çorba, Mimar Sinan Mahallesi Şahin Tepesi Okullar Bölgesi’nde ve Atatürk Kültür Merkezi arkasında gerçekleşiyor. Belediyenin çorba ikramlarından Şahin Tepesi Okullar Bölgesi’nde yer alan Namık Karamancı Fen Lisesi, Manavgat Anadolu Lisesi, Iraz Düriye Duran Anadolu Lisesi, Manavgat İMKB Mesleki Teknik Anadolu Lisesi, Rukiye Raşit Meşhur Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileriyle Atatürk Kültür Merkezi civarında bulunan Çağlayan Anadolu Lisesi, Manavgat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Manavgat Kız Teknik ve Mesleki Lisesi, Manavgat Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Fatih Anadolu Lisesi öğrencileri yararlanabiliyor.

"Gençlerimizi önemsiyoruz"

Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, birçok öğrencinin sabahları hava aydınlanmadan kahvaltı yapmadan evlerinden çıktığını belirterek kış aylarında ikram edilen sıcak çorbanın oldukça faydalı olduğunu söyledi. Başkan Şükrü Sözen, “Çocuklarımız saat uygulamasından dolayı sabahları hava ağarmadan evlerinden çıkmak zorunda kalıyor. Pek çok gencimiz kahvaltı yapmak istemiyor. Belediye olarak başlattığımız sıcak çorba ikramlarımızı ikinci yarı eğitim döneminde de sürdürme kararı aldık. Gençlerimiz bizim geleceğimiz. Bu soğuk kış günlerinde bir nebze de olsun katkı sağlayabiliyorsak ne mutlu bizlere. Manavgat Belediyemiz, öz kaynaklarını kent halkının her bir ferdiyle paylaşmaya devam edecektir. Tüm gençlerimize afiyet olsun. Hepsine güzel ve mutlu bir gelecek diliyorum” dedi.