Manavgat Belediyesi’nce düzenlenen “Haydi Gençler Kampa” projesine katılan 45 genç, uzman eğitmen kadrosu eşliğinde düzenlenen eğlenceli aktiviteler ve gezilerle yaz tatilini verimli bir şekilde geçirmeye devam ediyor.

Manavgat Belediyesi’nce düzenlenen “Haydi Gençler Kampa” projesine katılan 45 genç, uzman eğitmen kadrosu eşliğinde düzenlenen eğlenceli aktiviteler ve gezilerle yaz tatilini verimli bir şekilde geçirmeye devam ediyor.

Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından, gençlerin yaz dönemini eğlenceli ve verimli geçirmelerini sağlamak amacıyla hayata geçirilen kamp programı, yaz boyunca 4 etapta gerçekleşecek. Programın 2’nci etabına katılan 14-19 yaş aralığındaki 45 genç, 6 günlük kamplarını tamamladı.

Gezi ve etkinlikler

Manavgat Belediyesi’ne bağlı kız ve erkek misafirhanelerinde konaklayan gençler, ilk ziyaretlerini Manavgat Belediyesi Hizmet Binası’na gerçekleştirdi. Gençler daha sonra eşsiz güzellikteki Manavgat Şelalesi’ni ziyaret edip, Oymapınar’da tekne turu yaptı. Gençler, kamp programı çerçevesinde yüzme, akıl oyunları, at binme, sahilde gün batımında müzik, Antalya Akvaryum gezisi, Kaleiçi gezisi, Oyuncak Müzesi gezisi, kitap okuma etkinliği, paintball, harman dalı dans kursu, nostaljik açık hava sineması ve bisiklet turu etkinliklerini gerçekleştirdi.

Başkan Sözen de eşlik etti

Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, “Haydi Gençler Kampa” projesinde tatillerini geçiren gençlerle bir araya gelerek renkli aktivitelerde yer aldı. Başkan Şükrü Sözen, Manavgat Belediyesi’ne ait Boğaz Otel’de düzenlenen piknik etkinliğinde gençlerle voleybol oynadı.

“Mutlu bir gelecek inşa ediyoruz”

Gençler için düzenledikleri “Haydi Gençler Kampa” projesinin ilgi görmesinden mutluluk duyduğunu ifade eden Başkan Sözen, “Yoğun geçen eğitim öğretim yılının ardından öğrencilerimiz için hem eğlenebilecekleri hem de kendilerini geliştirip özgüven kazanacakları bir kamp programı hazırladık. Çocuklarımızın geleceğini düşünmek ve onlara mutlu bir gelecek inşa etmek bizim temel görevimizdir. Onların mutluluğu bizim için güç ve gurur kaynağıdır. Projemizde emeği geçen tüm arkadaşlara teşekkür ediyorum” dedi.