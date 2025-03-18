Manavgat Belediyesi Afet İşleri Müdürlüğü tarafından, belediye bünyesinde görev yapan tüm memurlara yönelik kapsamlı bir iş güvenliği eğitimi düzenlendi. Eğitimin amacı, çalışanların iş sağlığı ve güvenliği konularında bilinçlenmesini sağlamak, iş kazalarını önlemek ve oluşabilecek acil durumlara karşı hazırlıklı olmaktı.

Gerçekleştirilen eğitimde, iş güvenliğine dair birçok kritik konu ele alındı. Öncelikli olarak iş kazalarının nasıl önlenebileceği ve çalışanların iş yerinde karşılaşabileceği potansiyel riskler üzerinde duruldu. İş kazalarının büyük bir kısmının önlenebilir olduğu vurgulanarak, alınması gereken temel önlemler hakkında bilgilendirme yapıldı.

Acil durum planları, yangın güvenliği ve ilk yardım konularına da geniş yer verilen eğitimde, çalışanların oluşabilecek tehlikelere karşı bilinçlenmesi hedeflendi. Yangın anında nasıl hareket edilmesi gerektiği, tahliye yolları ve yangın söndürme ekipmanlarının kullanımı gibi konular detaylı bir şekilde ele alındı. Ayrıca, iş ekipmanlarının bakım, onarım, temizlik ve servis işlemleri konuları memurlara aktarıldı.