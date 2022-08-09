Manavgat Belediyesi, Muharrem ayının gelmesi nedeniyle her yıl geleneksel hale getirdiği aşure ikramını bu yıl da gerçekleştirdi. Kent halkının yoğun ilgi gösterdiği aşure ikramı etkinliğinde Başkan Şükrü Sözen, 5 bin kase aşure dağıtımı yaptı.

Manavgat Belediyesi, Muharrem ayının gelmesi nedeniyle her yıl geleneksel hale getirdiği aşure ikramını bu yıl da gerçekleştirdi. Kent halkının yoğun ilgi gösterdiği aşure ikramı etkinliğinde Başkan Şükrü Sözen, 5 bin kase aşure dağıtımı yaptı.

Beş bin kase aşurenin dağıtıldığı etkinlikte Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, eşi Hatice Sözen ve CHP İlçe Başkanı Aliye Coşar, aşureyi kaplara doldurarak elleriyle vatandaşlara ikram etti. Başkan Şükrü Sözen etkinlik boyunca vatandaşlarla sohbet etti, çocuklarla ve ailelerle anı fotoğrafı çektirdi.

“Birlik, beraberlik ve paylaşım”

Başkan Şükrü Sözen her yıl aksatmadan Muharrem ayı dolayısıyla Manavgat halkına aşure ikram etmeye devam ettiklerini söyledi. Başkan Sözen, “Bugün aşure günü. Muharrem Ayının 10. günü, aşure günü olarak biliniyor. Bizler de görev sürecimizde bunu geleneksel hale getirdik. Yangın sürecinde bile geri kalmadan aşuremizi bütün toplumla paylaşmayı kendimize bir düstur edindik. Aşure gününü son derece önemsiyoruz. Manavgat halkını bir araya getirmek, birlik ve beraberlik ruhumuzu artırmak amacıyla düzenlediğimiz aşure ikramı etkinliğine vatandaşlarımızın ilgi göstermesi son derece sevindirici. İnsanlar günün meşakkatinden uzaklaşıp bu vesileyle bir araya gelmiş oluyor. Bugün 5 bin kâse aşure dağıtımımızı yaptık. Manavgat halkımızla kendilerinin olan bu imkânları paylaşıyor olmak bize mutluluk veriyor. İlgilerinden dolayı halkımıza teşekkür ediyorum. Birçok sıkıntı yaşamamıza rağmen bu güzel vesileyle kent insanının bir araya gelmesi, bu sinerjiyi ortaya koyması bizi umutlandırıyor. Paylaştığımız aşurenin Manavgat halkımıza birlik, beraberlik, hoşgörü, dostluk, kardeşlik ve sağlık getirmesini temenni ediyorum” dedi.

Manavgat Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen aşure ikramı etkinliğine, Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, eşi Hatice Sözen, CHP İlçe Başkanı Aliye Coşar, DP Manavgat İlçe Başkanı Aylin Tezcan Çelik, belediye meclis üyeleri, belediye başkan yardımcıları, oda başkanları, sivil toplum örgütlerinin temsilcileri, mahalle muhtarları ve çok sayıda vatandaş katıldı.