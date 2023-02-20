Manavgat Belediyesi, ilçeye gelen 50 bin depremzede vatandaştan 31 bin 500’üne ulaşarak, acil ihtiyaçların giderilmesinde yardımcı oldu.

Manavgat Belediyesi, ilçeye gelen 50 bin depremzede vatandaştan 31 bin 500’üne ulaşarak, acil ihtiyaçların giderilmesinde yardımcı oldu.

Merkez üssü Kahramanmaraş olan 2 büyük deprem, 11 ilde büyük yıkıma neden oldu. Deprem sonrasında aralıksız olarak yardım kampanyası yürüten Manavgat Belediyesi, ilçeye gelen 50 bin depremzede vatandaştan 31 bin 500’üne birebir ulaşarak acil ihtiyaçları giderdi. Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, önderliğinde ekipler, gerek Deprem Dayanışma Merkezi gerek Manavgat Belediyesi Sosyal Market’te gece gündüz çalışarak depremzede vatandaşların sorunlarının çözümüne yardımcı oldu.

"Sıcak karşılama"

Manavgat Belediyesi Sosyal Market, depremin ilk anından itibaren son derece titiz bir organizasyonla depremzede vatandaşlara hizmet vermeye başladı. Bölgelerinden tahliye edilerek Manavgat’taki otellere veya aile yanlarına yerleşen depremzede vatandaşlar, ilk olarak Manavgat Belediyesinin dost eliyle karşılaştı. Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, depremzede vatandaşların incinmeden, sorunsuz bir şekilde yardımlara ulaşmasını sağlamak için titiz bir organizasyon yapılmasını sağladı. Belediyeye gelen depremzede vatandaşlar, belediye ekiplerinin hazırladığı ikramlıklarla ve sıcak ilgisiyle karşılanarak ağırlandı. Sosyal Markette çalışan ekipler, sıra numarasıyla çağrılan vatandaşları, izdihama neden olmadan, hiç kullanılmamış yardım malzemelerine ulaşmasını birebir ilgilenmek suretiyle sağladı.

"Acıyı yaşayan bilir"

Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, tutulan kayıtlara göre 10 günde Manavgat’a gelen 50 bin depremzede vatandaştan 31 bin 500’üne birebir ulaşıldığını kaydetti.

Başkan Şükrü Sözen, “Türkiye tarihinin en büyük yangın felaketini atlatan bir kentin halkı olarak bu süreçlerin ne demek olduğunu en iyi bilenlerdeniz. Acılar paylaşıldıkça azalır. Türkiye’mizi derinden yaralayan deprem felaketi sonrasında da tecrübeli ekiplerimizle son derece titiz bir çalışma programı kurguladık. Bu zorlu süreci ülke olarak el ele vererek, yardımlaşarak atlatacağız. Depremzede vatandaşlarımızı incitmeden, onları üzmeden sıkıntılarını imkanlarımız ölçüsünde gidermeye çalıştık ve bu hizmetimizi de sürdüreceğiz. Allah böylesi acıları bir daha yaşatmasın. Tüm ülkemizin başı sağ olsun. Biz her zaman görevimizin başında olarak yaraları sarmaya devam edeceğiz” dedi.