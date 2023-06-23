Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, Kurban Bayramı öncesi düzenlenen törende personeliyle bayramlaştı.

Günün ilk ışıklarında Fen İşleri Şantiyesi, Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Side Ek Hizmet Binası, Boğaz Otel, Hayvan Barınağı, Asfalt Şantiyesi, Temizlik İşleri Şantiyesi, Cenaze Hizmetleri Şantiyesi, Zabıta Müdürlüğü, Güvenlik Müdürlüğü, Manavgat Belediyesi Hizmet Binası ve Atatürk Kültür Merkezi’ni ziyaret ederek belediye çalışanlarıyla bayramlaşan Başkan Şükrü Sözen’e yardımcıları Mustafa Ceylan, İsmail Hakkı Ödevoğlu, Levent Ardıç, Semra Öztürk, Hakime Yılmaz, ve Özel Kalem Müdürü Hatice Sözen’de eşlik etti. Bütün çalışanlar Başkan Şükrü Sözen’i ayakta karşıladı. Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen Huzurevi’ndeki büyükleri de ziyaret ederek ellerini öptü, istek ve taleplerini dinleyerek hayır dualarını aldı. Başkan Şükrü Sözen, tüm belediye çalışanlarının elini tek tek sıkmak suretiyle Kurban Bayramı’nı kutlayarak uzun uzun sohbet de etti.

"Gurur duyuyorum"

Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, kente beraber hizmet götürdükleri Manavgat Belediyesi çalışanlarıyla mesai yapmaktan gurur duyduğunu belirtti. Başkan Şükrü Sözen, “Rahmetli babam ve rahmetli dedemin belediye başkanlığı yaptığı dönemde olan bayramlaşma geleneğini bu kurban bayramında da sürdürmenin mutluluğunu yaşıyorum. Manavgat’a birlikte hizmet etmekten gurur duyduğum yol arkadaşlarımın, ailelerinin ve tüm halkımızın mübarek kurban bayramını kutluyorum. Manavgat Belediyesi ailesinin her bir ferdi ile mesai arkadaşlığı yapmaktan da son derece mutluluk duyuyorum” dedi.