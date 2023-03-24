Bunlar da ilginizi çekebilir

Yeni memurlar, Atatürk Kültür Merkezi’mizde Türk Bayrağı eşliğinde düzenlenen törenle yemin ederek görevlerine başladı. Yemin törenine Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, belediye başkan yardımcıları ile belediye personelleri katıldı. Yemin töreni öncesinde konuşan Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, “Sizler kadar bende heyecanlıyım. Sizlerle Manavgat’a hizmet etme noktasında yol arkadaşlığı yapmaktan gurur duyuyorum.Yeni memurlarımızın vatanına, milletine, bayrağına, Cumhuriyet ve Atatürk değerlerine yürekten bağlı birer hizmet neferi olacağına inancımla, hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” dedi.

Manavgat Belediyesi’nde görev yapan 30 sözleşmeli personel, 26 Ocak 2023 tarih ve 32085 sayılı resmi gazetede yayınlanan, 7433 Sayılı kanun çerçevesinde, memur kadrosuna atandı. Memurlar, 15 Mart 2023 tarihinde yeni görevlerine başladı.

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.