Manavgat Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Sarılar Mahallesi’nde bulunan modern kapalı pazar yerinde vatandaşların ve esnafın ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla zabıta ofisi, mescit, kantin ve WC yapımına başladı. Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen’in talimatıyla harekete geçen Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, öncelikle duvar örüp, su hattı işlemlerini gerçekleştirdi.Belediye Başkanı Şükrü Sözen, tüm pazar yerlerinde vatandaşlara ve esnaflara kolaylık sağlayacak çalışmaları hızla gerçekleştirdiklerini söyledi. Başkan Sözen, “Ticari faaliyetin yoğun olduğu Sarılar Pazarımızı, halkımızın ve pazarcı esnafımızın rahatlıkla kullanabileceği şekilde yeniden düzenliyoruz. Bölgemizde her Pazar günü kurulan Sarılar Pazarı, yoğun bir kitleye hitap ediyor. Halkımıza ve pazarcı esnafımıza hayırlı olsun” dedi.

Manavgat Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Sarılar Mahallesi’nde bulunan modern kapalı pazar yerinde vatandaşların ve esnafın ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla zabıta ofisi, mescit, kantin ve WC yapımına başladı. Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen’in talimatıyla harekete geçen Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, öncelikle duvar örüp, su hattı işlemlerini gerçekleştirdi.Belediye Başkanı Şükrü Sözen, tüm pazar yerlerinde vatandaşlara ve esnaflara kolaylık sağlayacak çalışmaları hızla gerçekleştirdiklerini söyledi. Başkan Sözen, “Ticari faaliyetin yoğun olduğu Sarılar Pazarımızı, halkımızın ve pazarcı esnafımızın rahatlıkla kullanabileceği şekilde yeniden düzenliyoruz. Bölgemizde her Pazar günü kurulan Sarılar Pazarı, yoğun bir kitleye hitap ediyor. Halkımıza ve pazarcı esnafımıza hayırlı olsun” dedi.