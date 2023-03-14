Manavgat Belediyesi ekipleri, 14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle, kentte görev yapan hekimler ve sağlık çalışanlarını ziyaret ederek tıp bayramlarını kutladı.

Manavgat Belediyesi ekipleri, Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen’in özenle hazırlattığı beyaz karanfilleri, sağlık çalışanları ve hekimlere takdim etti. Belediye ekipleri gün boyunca kentte hizmet veren Manavgat Devlet Hastanesi başta olmak üzere, özel hastaneler ve aile hekimliklerini ziyaret etti. Karşılarında belediye ekiplerini gören sağlıkçılar, kendileri için özel ve önemli bir günü unutmayan Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen’e ve ekibine teşekkür etti.

Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, sağlık çalışanlarının kutsal bir görevi icra ettiğini belirterek onlara minnet duyduklarını ifade etti. Başkan Şükrü Sözen, “14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle kentimizde görev yapan tüm hekim ve sağlık çalışanlarımızın bizler için ne kadar değerli olduğunu hissettirmek istedik. Bir can kurtarmak için kendi canlarını neredeyse hiçe sayan tüm sağlık çalışanlarına yürekten teşekkür ediyorum. Sağlık çalışanlarımızın ne kadar kutsal bir görev yaptıklarını özellikle pandemi döneminde daha iyi anladık. Tüm hekimlerimizin ve sağlık çalışanlarımızın 14 Mart Tıp Bayramı’nı içtenlikle kutluyor, sağlıklı ve mutlu görevler diliyorum” dedi.