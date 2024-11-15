Manavgat Belediyesi Kent Tiyatrosu (MAKET), “Bilime Engelsiz Seyahat” adlı çocuk oyununun prömiyerini Atatürk Kültür Merkezi’nde sahneledi.

Leyla Bacaksız’ın yazıp, Kosta Kortidis’in yönettiği “Bilime Engelsiz Seyahat” adlı çocuk oyununu, Manavgat Belediye Başkanı Dr. Niyazi Nefi Kara’nın eşi Dr. Hacer Ceyhan Kara, belediye başkan yardımcıları, birim müdürleri, STK temsilcileri, oda başkanları, basın mensupları ve binlerce biletli seyirci izledi. Kapalı gişe sahnelenen oyun, vatandaşlardan büyük ilgi gördü.

“Eğlence ve umut dolu bir yolculuk”

Bilime Engelsiz Seyahat, hayatın sıkıntılarından ve zorlayıcı şartlarından bunalmış bir kız çocuğunun, sanal dünyada gerçekleştirdiği eğlenceli ve umut dolu yolculuğu konu alıyor. Hayatın sıkışmışlığına karşı bir çıkış yolu arayan kahramanımız, teknoloji ve bilimle yapılan bir keşfe çıkıyor.

Özel gereksinimli oyuncudan muhteşem performans

Özel gereksinimli oyuncu Ayşenur Kandemir, gösterdiği performansla izleyicilerden büyük beğeni topladı. Belediye başkan yardımcısı Gülsüm Özer, Ayşenur Kandemir’e teşekkür ederek çiçek takdim etti. Kandemir’in performansı, toplumsal eşitlik ve fırsat eşitliği mesajı verirken, sanatın her birey için ulaşılabilir olmasının önemini bir kez daha gözler önüne serdi.

"Manavgat’ın çocuklarıyla gurur duyuyoruz"

MAKET Genel Sanat Yönetmeni ve aynı zamanda oyunun yönetmeni olan Kosta Kortidis, Manavgat’ın kültürel gelişimine katkı sağlamak adına önemli bir projeyi daha hayata geçirdiklerini belirtti. "Bu güzel ekip, Manavgat’ın öz evlatları. Manavgat’ın içinden çıkan kendi değerleri, sanatçı adayları. Bu oyuncular Manavgat’ın çocukları ve Manavgat bu çocuklarla gurur duymaya devam edecek" diyen Kortidis, bu tür projelerin artırılacağının altını çizdi. Ayrıca, Manavgat Belediye Başkanı Dr. Niyazi Nefi Kara’ya teşekkür ederek, "Manavgat’ı bir kültür ve sanat şehri yapma gayesinde olan Sayın Başkanım Dr. Niyazi Nefi Kara’ya bir kez daha teşekkür ediyorum" dedi.

“Biz biriz, birlikteyiz”

Oyun ardından konuşan Dr. Hacer Ceyhan Kara, Bilime Engelsiz Seyahat oyununu yazan Leyla Bacaksız ve yöneten Kosta Kortidis’e teşekkürlerini iletti. Dr. Hacer Ceyhan Kara, gösterinin Manavgat halkı adına gurur verici olduğunu belirtti. Dr. Kara, "Herkes muhteşem performanslar sergiledi. Manavgat adına çok gururlandım. Bu oyun bana, uzay çağında da olsak, sanal alemde de olsak birlikteliğin önemini bir kez daha hatırlattı. Başkanımızın dediği gibi, ’biz biriz, birlikteyiz’. Bu oyundan çok güzel mesajlar aldım" ifadelerini kullandı.