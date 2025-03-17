Manavgat Belediyesi Halk Oyunları Topluluğu, Türkiye Halk Oyunları Federasyonu tarafından düzenlenen Kulüpler Arası Antalya İl Yarışması’nda büyük başarı elde etti.

Halk Oyunları Topluluğu farklı yaş kategorilerinde elde ettiği derecelerle Manavgat’ı başarıyla temsil etti. Manavgat Belediyesi Halk Oyunları Topluluğu yarışmada, Yıldızlar Düzenlemesiz Kategorisi birincilik, Yetişkin Kadınlar Düzenlemesiz Kategorisi birincilik, Minikler Düzenlemesiz Kategorisi’nde ise ikincilik elde etti.

Yıldızlar ve Yetişkin Kadınlar kategorilerinde elde edilen birinciliklerle birlikte Manavgat Belediyesi Halk Oyunları Topluluğu, Nisan ayında gerçekleştirilecek bölge finallerinde yarışma hakkı kazandı.

Manavgat Belediyesi’nin destekleriyle yıllardır başarılı çalışmalara imza atan halk oyunları topluluğu, bu yarışmada da geleneksel oyunları en iyi şekilde sahneye taşıdı. Renkli kostümleri, özgün figürleri ve uyumlu sahne performanslarıyla jüri ve izleyicilerden büyük beğeni toplayan topluluk, Manavgat’ın folklorik değerlerini başarıyla tanıttı.

Manavgat Belediye Başkanı Op. Dr. Niyazi Nefi Kara, halk oyunları topluluğunun kazandığı bu büyük başarının ardından yaptığı açıklamada, "Manavgat Belediyesi Halk Oyunları Topluluğu, geleneksel değerlerimizi yaşatmak ve tanıtmak konusunda çok önemli bir rol üstleniyor. Elde edilen bu dereceler, halkımızın kültürel mirasımıza sahip çıktığının ve geleneksel halk oyunlarına olan ilginin her geçen gün arttığının bir göstergesidir. Topluluğumuza ve onlara emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bölge finallerinde de aynı başarıyı göstereceklerinden hiçbir şüphem yok. Manavgat olarak kültürel zenginliklerimizi yaşatmaya devam edeceğiz ve bu tür başarılarla Manavgat’ımızı daha da ileriye taşıyacağız" dedi.