Antalya Manavgat Belediyesi, gençlerin yerel yönetimlerde söz sahibi olarak katılım sağlaması, kendi güç ve potansiyellerini keşfederek kişisel, toplumsal, siyasal, bilimsel, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlere ilgili konularda söz sahibi olmalarını sağlamak amacıyla “Gençlik Meclisi” projesini hayata geçirdi

Antalya Manavgat Belediyesi, gençlerin yerel yönetimlerde söz sahibi olarak katılım sağlaması, kendi güç ve potansiyellerini keşfederek kişisel, toplumsal, siyasal, bilimsel, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlere ilgili konularda söz sahibi olmalarını sağlamak amacıyla “Gençlik Meclisi” projesini hayata geçirdi

15-30 yaş aralığındaki 31 genç, ilk olarak başkanlık, ve komisyon kurullarını oluşturmak amacıyla Atatürk Kültür Merkezi’nde bir araya geldi. Gençlere, Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen ve Antalya Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi Başkanı Ozan Şükrü Kayapınar da eşlik etti.

Başkan seçildi, görev dağılımı yapıldı

Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleşen toplantıda, Manavgat Belediyesi’nin Gençlik Meclisi ve komisyon grupları için divan kuruldu, oylamalı bir şekilde başkanlık seçimi yapıldı. Antalya Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi Başkanı Ozan Şükrü Kayapınar’ın divan başkanlığında gerçekleşen seçimlerde, 15 geçerli oyun 9’unu alan Celal Görgeç, Manavgat Belediyesi’nin ilk Gençlik Meclisi Başkanı oldu. Başkanvekilliğine ise Ece Ünal seçildi. Kentin sorunlarını Manavgat Belediyesi’ne köprü vazifesi olarak aktaracak olan gençler, 6 kişiden oluşan Kültür, Sanat, Turizm, Spor ve Sağlık Komisyonu, 9 kişiden oluşan Sağlık Komisyonu, 5 kişiden oluşan Gençlik, Eğitim ve Öğrenci Sorunları Komisyonu ile 8 kişiden oluşan Çevre ve Şehircilik Komisyonu’nu kurdu. Manavgat Belediyesi Gençlik Meclisi Başkanı Celal Görgeç, ve meclis üyeleri, bir an önce çalışmalara başlamak ve sorunları tespit etmek amacıyla ilk toplantısını da gerçekleştirdi. Side Ek Hizmet Binası Meclis Salonu’nda yapılan toplantıda bütün meclis üyeleri, görev ve sorumluluk alanlarında olan konularla ilgili söz aldı, belirli bir plan ve program dahilinde çalışmalarını sırasıyla hayata geçireceklerini söyleyen gençlerin görev ve sorumluluk alanları ise şöyle belirlendi; Kişi hak ve hürriyetlerini demokratik çerçevede geliştirmek, yaşadıkları kentin sorunlarıyla ilgilenmek, sosyal yapının, hak ve özgürlüklerin gelişmesi için gayret etmek ve genç kitlenin bu konu üzerinde yoğunlaşmasını sağlamak, gençliğin sosyal hayatta rol ve söz sahibi olması için gayret göstermek, tarihi ve kültürel mirasa sahip çıkmak, gençliğin sorunları ile alakalı toplantılar, konferanslar, açık oturumlar, seminerler tertip etmek.

"Gençler vazgeçilmez unsurumuz"

Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, gençlere hitaben yaptığı konuşmada başarının altında hayal kurmanın ve makam mevkii fark etmeksizin sorumluluk alma duygusunun olduğunu belirtti. Başkan Şükrü Sözen, “Sizlerle bir arada olmak son derece mutluluk verici. Sizler kadar ben de çok heyecanlıyım. Sizlerle beraber olabilmek, proje üretebilmek, sohbet edebilmek, benim için her zaman önemli oldu. Bu görevler zor görevlerdir. Manavgat gibi hızlı büyüyen bir kentte görev almak son derece zor. Kendinizi genç hissetmediğiniz ve sizin gibi gençlerin gözüyle kentinize bakamadığınız takdirde bu görevleri taşımak kolay olmuyor. Hepimizin sırtında büyük sorumluluklar var. Bu ülkeye, bu kente kendini sorumlu hisseden herkesin, bir siyasi parti ya da bir STK’da görev almış olması gerekmiyor” dedi.

"Başarı hayal kurmakla gelir"

Başkan Şükrü Sözen, kendisinin de göreve geldiği ilk günden itibaren sürekli kentle ilgili hayal kurduğunu ve bu sayede birçok başarılı projeyi hayata geçirdiğini söyledi. Başkan Sözen, “Düşünen, fikir beyan eden ve varlığını ifade eden tüm yapılara bizim ihtiyacımız var. Bir kenti ve ülkeyi geleceğe hazırlamak düşünce ile oluyor. Ben de göreve geldiğim ilk andan itibaren nasıl bir kentte yaşamak istiyorum, neleri yapabilirim, kendimi nasıl daha sosyal hale getirebilirim diyerek proje üretmeye ve hep kendimi geliştirmeye çalıştım. Yaşamın temelinde ve başlangıç noktasında mutlaka hayal kurmak vardır. Sizlerin de, yaşadığınız kent, sosyal çevre ve ülkeyle ilgili hayalinizin olduğunu biliyorum. Bu yüzden dolayı buradasınız. Siyaset gözetmeksizin, kentimize, halkımıza ve tüm gençlerimize beraber proje üreteceğiz. Geleceğin Manavgat’ını sizler kuracaksınız. Hepinizle gurur duyuyorum. İyi ki varsınız. Gençlik Meclisimiz, Manavgat’ımıza hayırlı uğurlu olsun. Bizlere ihtiyaç duyduğunuz her an yanınızda olmaya devam edeceğiz” dedi.